“Il Comandante Cristoforo Colombo” se ne parla in una conferenza al Museo di Storia Naturale
Giovedi 9 ottobre, alle 17 al Museo del Mediterraneo, è in programma una conferenza del prof. Silvestro Raffone dal titolo “Il Comandante Cristoforo Colombo”, primo appuntamento autunnale delle iniziative promosse dalla S.A.It (Società Astronomica Italiana – Sezione Toscana).
In prossimità della data del 12 Ottobre 1492, quando un marinaio della Pinta, Rodrigo da Triana, avvistò l’isola di Guanahnanì, (poi San Salvador), la conferenza intende approfondire la figura di Colombo come comandante e del viaggio che portò alla scoperta del nuovo mondo. Un evento che pose fine al Medioevo e cambiò la storia dell’umanità.
Per informazioni: tel. 0586.266711 oppure scrivere a segreterie.museo@provincia.livorno.it