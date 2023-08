Il Comitato Alluvionati Livorno sollecita interventi sulle criticità idrauliche della città

Aree pubbliche

13 Agosto 2023

Livorno 13 agosto 2023 –

Come Comitato Alluvionati Livorno – CAL, abbiamo letto sulla stampa cittadina che nei giorni scorsi il Sindaco ha scritto al Prefetto ed agli Enti preposti alla sicurezza del territorio chiedendo loro di aumentare il livello di allerta in previsione di possibili eventi piovosi di forte o fortissima intensità.

Ha inoltre richiesto “adesso ai cittadini la massima collaborazione anche nel segnalare situazioni di rischio”.

La cosa è da noi ritenuta ragionevole per tutti gli aspetti minori e prettamente locali; quelli quindi che potrebbero non essere noti ai suddetti Enti.

Il Comitato prosegue:

“Ben altra cosa per tutto ciò che è ben noto da anni a Comune e Regione, ma sul quale pesanti ritardi realizzativi ed un colpevole silenzio nelle relative informazioni non possono che allarmarci.

Pensiamo al persistente e quasi totale insabbiamento delle arcate dei Tre Ponti (che nella notte del 10 settembre 2017 fecero da tappo nel tentativo delle acque del Rio Ardenza di defluire a mare), al mancato adeguamento del Ponte di via Mondolfi, di quello di via Collinet (nell’area in cui la stessa notte morì Martina), di quello di Via dell’Ardenza vicino ai Vivai Biricotti….