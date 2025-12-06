Home

Il comitato Cittadini La Rosa si presenta, oggi pomeriggio assemblea pubblica su ex circoscrizione 5

6 Dicembre 2025

Assemblea di Quartiere La Rosa: confronto aperto oggi alle 18:30 al Circolo “La Rosa”

Si terrà oggi, sabato 6 dicembre 2025 alle ore 18:30, l’assemblea di quartiere organizzata dal Comitato Cittadini La Rosa (Associazione ODV). L’incontro, aperto a tutti i residenti, avrà luogo presso il Circolo “La Rosa” in via Cuoco (lato Coop) e rappresenta un momento di dialogo e partecipazione dedicato ai temi più sentiti del quartiere.

Un ordine del giorno ricco: servizi, riqualificazione e diritti degli inquilini

Il Comitato ha definito un programma ampio, pensato per fare il punto su criticità, progetti e proposte che riguardano la vita quotidiana del quartiere.

All’ordine del giorno sono previsti:

Presentazione del Comitato Cittadini La Rosa

Intervento dell’Unione Inquilini di Livorno per illustrare la convenzione in essere con Casalp

Situazione dell’ex Circoscrizione e possibili percorsi di riqualificazione dal basso

Problematiche relative ai servizi di spazzamento e pulizia Aamps

Varie ed eventuali con spazio aperto alle osservazioni dei cittadini

Sono attesi anche alcuni consiglieri comunali, invitati a partecipare per ascoltare direttamente le segnalazioni e offrire chiarimenti sui temi amministrativi.

Gli interventi previsti

L’assemblea sarà aperta da Andrea Zanni, presidente del Comitato Cittadini La Rosa, che introdurrà i lavori e illustrerà il ruolo e gli obiettivi dell’associazione.

Seguiranno gli interventi di Paolo Gangemi e Daria Faggi, rappresentanti dell’Unione Inquilini di Livorno, che presenteranno la Convenzione stipulata tra Casalp, Unione Inquilini e Comitati Residenti degli Alloggi Pubblici: uno strumento importante di tutela dei diritti degli inquilini, già sottoscritto da diversi condomini del quartiere.

Al termine della presentazione, sarà lasciato spazio a un confronto aperto, domande e contributi diretti da parte dei residenti, con particolare attenzione alle future iniziative da portare avanti in modo condiviso.

Un invito alla partecipazione

Il Comitato Cittadini La Rosa si dice lieto di accogliere tutti coloro che vorranno prendere parte all’incontro e invita mezzi di informazione, abitanti e associazioni a partecipare attivamente.

L’obiettivo è favorire dialogo, ascolto e collaborazione, elementi fondamentali per migliorare la qualità della vita e promuovere una riqualificazione reale e partecipata del quartiere.

