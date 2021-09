Home

Cronaca

Aree pubbliche

Il comitato Il Gioiello Dimenticato presenta a villa Mimbelli le cronache dei suoi restauri

Aree pubbliche

21 Settembre 2021

Il comitato Il Gioiello Dimenticato presenta a villa Mimbelli le cronache dei suoi restauri

Cronache di Restauri: L’impegno del comitato “Il Gioiello Dimenticato”

24 settembre 2021 ore 17:00, Parco di Villa Mimbelli nei pressi della Biblioteca del Museo Fattori

Livorno 21 settembre 2021

L’anno 2021 ha visto la conclusione di importanti progetti di restauro che hanno interessato alcuni monumenti localizzati nel quartiere di San Jacopo in Acquaviva a Livorno, il cui processo di valorizzazione è stato intrapreso dal comitato “Il Gioiello Dimenticato”, ente no-profit che dal 2008 opera per la salvaguardia dei beni culturali del quartiere.

Il Comitato fa parte delle attività culturali della parrocchia di San Jacopo.

Il 24 settembre 2021, alle ore 17:00 nello splendido parco di Villa Mimbelli verranno presentati alcuni dei più importanti impegni intrapresi dal Comitato, costituiti da considerevoli restauri.

Interverrà all’appuntamento Enrico Del Chicca, Presidente del Comitato, che presenterà il percorso intrapreso dal Comitato, dalla sua costituzione fino ad oggi, per salvaguardare e valorizzare l’importante cripta millenaria posta sotto la chiesa di San Jacopo. Successivamente Jacopo Suggi terrà un intervento sulla torretta della spiaggia dell’Accademia, una delle rare vestigia del Lazzeretto che è stata messa in sicurezza e recuperata quest’anno e che più volte è stata effigiata dai pittori della tradizione labronica; Lucia Niccolini presenterà l’intervento che ha invece interessato la settecentesca statua che ritrae il Granduca Pietro Leopoldo, anch’essa al centro di un complesso restauro.

Infine, Enrico Zucchi presenterà alcune progettualità in cui il Comitato è coinvolto, fra cui l’implementazione di un itinerario rivolto ai pellegrini in cui è inserita la Chiesa di San Jacopo.

In caso di maltempo, l’appuntamento sarà spostato Bar Circolo ARCI “A Di Sorco” San Jacopo, che si trova a pochi passi dal museo, in via san Jacopo in Acquaviva, 86.

Per info: 3341469288

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin