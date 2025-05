Home

9 Maggio 2025

Livorno, 9 maggio 2025 Il commercio al dettaglio continua a registrare segnali di difficoltà

Il commercio al dettaglio continua a registrare segnali di difficoltà. Dopo il risultato negativo di febbraio, anche marzo conferma la tendenza al ribasso, con una flessione sia in valore che in volume. Secondo le stime di Confesercenti, le piccole superfici hanno subito una contrazione del -3,1% rispetto all’anno precedente, segnando il peggior marzo degli ultimi tre anni. Complessivamente, il commercio al dettaglio ha registrato una diminuzione del -2,3% in volume nel primo trimestre del 2025, con una stima di oltre -3% per le piccole superfici.

La diversa collocazione della Pasqua, caduta quest’anno ad aprile, ha influito sulla dinamica delle vendite, con un calo significativo nel settore alimentare (-6,7% mese su mese, stimato oltre -8% per le piccole superfici). Tuttavia, il rallentamento dei consumi appare più strutturale e legato a un contesto economico incerto, aggravato dalle tensioni geopolitiche e dalle politiche commerciali internazionali.

“In questo fragile quadro economico, il mercato interno e i consumi delle famiglie stanno rallentando, e i piccoli negozi vedono assottigliarsi sempre di più i margini per una permanenza sul mercato,” afferma Fabio Tinti, Presidente Provinciale di Confesercenti Livorno. “È necessario intervenire a sostegno del commercio e dei consumi: la spesa delle famiglie assume un’importanza cruciale per la tenuta economica del Paese. Senza un sostegno concreto al mercato interno, gli obiettivi di crescita per il 2025 rischiano di rimanere fuori portata.”

Confesercenti ribadisce la necessità di misure urgenti per sostenere il commercio e rilanciare i consumi, anche attraverso interventi fiscali mirati.