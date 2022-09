Home

Il commissario capo della polizia di stato Manzi Michele da oggi in pensione

30 Settembre 2022

Rosignano (Livorno) 30 settembre 2022 –

Il commissario capo dr. Michele Manzi, vice dirigente del commissariato di Rosignano Solvay, da oggi e’ in pensione.

Ricordiamo qui di seguito il suo percorso lavorativo:

laureato in scienze politiche , e’ entrato in polizia il 12 settembre del 1981 come “guardia ausiliaria”. Nel 1987 diventa sovrintendente ed e’ assegnato alla questura di Pisa presso la squadra mobile.

Dal 1981 dopo aver vinto il concorso e’ diventato ispettore e veniva confermato sempre alla squadra mobile pisana.

Nel 1996 viene trasferito al commissariato di Pontedera per svolgere attività di responsabile degli uffici operativi, quindi; volanti e polizia giudiziaria curandone la gestione del commissariato stesso in assenza del dirigente, data la sua maggiore anzianità di servizio.

Dal 2018 quale vincitore di concorso interno, ha assunto la qualifica di vice commissario rimanendo a Pontedera e solo successivamente dal maggio 2021 viene assegnato al commissariato di Rosignano quale vice dirigente dello stesso fino ad assumere l’ultima qualifica di commissario capo.

In questo periodo il dr. Manzi ha manifestato grande vicinanza- facendosi parte attiva quale referente territoriale di Rosignano- al progetto#sceglilastradagiusta, curando e creando incontri nelle scuole per diffondere tra i giovani studenti quei temi valoriali di cui il citato progetto e’ portatore.

Questa mattina, il saluto del questore. Durante il saluto è stato sottolineato come l’impegno della polizia per le comunità, serve sempre di piu’ per garantire il rispetto delle regole privilegiando il momento della prevenzione , in primis con i giovani

