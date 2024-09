Home

Cronaca

25 Settembre 2024

Il Commissario della Polizia di Stato Angela Amato, saluta la Polizia per raggiunti limiti di età

Livorno 25 settembre 2024 – Il Commissario della Polizia di Stato Angela Amato, saluta la Polizia per raggiunti limiti di età.

Classe 1964, fiorentina di nascita, Angela Amato entra in Polizia a soli 22 anni, il 29 settembre 1986. Dopo aver frequentato il corso da agente presso il C.A.P.S. di Cesena, inizia la sua carriera presso la Questura di La Spezia, dove resta per quattro anni. Nel 1990 supera il concorso da sottufficiale e, dopo un periodo di oltre due anni presso il reparto della Polizia Ferroviaria di Genova Brignole e Principe come comandante di squadra, rientra a La Spezia. Qui, nel 1995, con la riforma in corso, assume il ruolo di ispettore. Resta in questura fino al 2002, prestando servizio prima nell’Ufficio del Personale/UTL, poi al Centro Nautico e Sommozzatori, dove ottiene il brevetto di salvamento a nuoto e la patente nautica ministeriale.

Dal 2002 al 2007 lavora a Napoli, dapprima come responsabile della segreteria del personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e successivamente presso l’Ufficio di Gabinetto. “Il periodo napoletano è stato il più bello,” racconta, “perché mi ha permesso di crescere professionalmente e di ricevere importanti riconoscimenti.”

Nel dicembre 2007, Angela Amato torna in Toscana, presso la Questura di Livorno, dove ricopre vari ruoli, tra cui quello di coordinatrice delle sezioni e, dal 2014, di portavoce della questura. “A Livorno ho lavorato con grande soddisfazione, soprattutto per la possibilità di comunicare le nostre attività ai cittadini e trasmettere i valori della nostra istituzione.”

Concludendo la sua carriera, Angela Amato esprime gratitudine verso i colleghi e amici che l’hanno accompagnata nel suo percorso, e dedica un pensiero speciale alla sua famiglia, in particolare al figlio Christopher, per il supporto ricevuto.