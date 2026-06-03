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Il Commissario della Polizia di Stato, dottor Antonio Michele Valente è il nuovo dirigente del Commissariato di P.S. di Portoferraio

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3 Giugno 2026

Il Commissario della Polizia di Stato, dottor Antonio Michele Valente è il nuovo dirigente del Commissariato di P.S. di Portoferraio

Portoferraio (isola d’Elba, Livorno), 3 giugno 2026 Il Commissario della Polizia di Stato, dottor Antonio Michele Valente è il nuovo dirigente del Commissariato di P.S. di Portoferraio.

La Questura di Livorno presenta alla cittadinanza ed alla stampa il Commissario Antonio Michele Valente che dalla data odierna ha assunto l’incarico di dirigente del Commissariato distaccato di P.S. di Portoferraio.

Il dott. Valente forte della sua esperienza come funzionario addetto al Commissariato di P.S. di Rosignano Solvay, con un bagaglio professionale sviluppato principalmente nel settore della polizia giudiziaria, apporterà tutta la sua capacità ed impegno per garantire il buon andamento dell’Ufficio e quindi la sicurezza dei cittadini attraverso il contrasto ai reati.

Ad Antonio Michele Valente vanno gli auguri del Questore Stellino che, questa mattina, si è recato all’Elba, ove ha incontrato il Sindaco di Portoferraio Tiziano Nocentini, e il personale del Commissariato di P.S. di Portoferraio, per l’insediamento del nuovo dirigente certo che la sua comprovata professionalità rappresenterà un valore aggiunto per la sicurezza dei cittadini.