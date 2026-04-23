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Il Commissario Mascherpa sbarca all’Elba Comics Plus Players 2026

Elba

23 Aprile 2026

Il Commissario Mascherpa sbarca all’Elba Comics Plus Players 2026

Isola d’Elba (Livorno) 23 aprile 2026 Il Commissario Mascherpa sbarca all’Elba Comics Plus Players 2026

Il Commissario Mascherpa, protagonista della fortunata graphic novel della Polizia di Stato, sbarca all’isola d’Elba dal 24 al 26 aprile per la seconda edizione del format dedicato al mondo dei fumetti, del cinema, dell’animazione e del cosplay, l’Elba Comics Plus Players 2026, che si terrà in piazza Matteotti a Porto Azzurro. Il fumetto, curato ed edito dalla rivista ufficiale dell’Istituzione, Poliziamoderna, sceneggiato da Luca Scornaienchi, docente dell’Accademia di Belle Arti di Venezia e di Reggio Calabria, e disegnato da Daniele Bigliardo, uno dei maestri del fumetto italiano e storica matita di Dylan Dog, sarà presente agli stand 13 e 20 della Polizia di Stato, insieme ad alcune delle Specialità, la cui attività è illustrata nel fumetto, come la Scientifica che prenderà le impronte digitali ad adulti e bambini e la Squadra nautica della Polmare di Piombino con gli acquascooter. Il commissario Mascherpa, verrà presentato nello spazio riservato il pomeriggio di sabato 25 aprile, da Annalisa Bucchieri, Direttore di Poliziamoderna e da alcuni dei poliziotti della rivista.

Gli stand della Polizia di Stato e il corner di Poliziamoderna rimarranno attivi per tutta la durata della fiera per promuovere, grazie alla collaborazione della Questura di Livorno e del commissariato di Portoferraio, oltre agli ultimi volumi de Il commissario Mascherpa, L’imboscata, Un passato amaro e il numero speciale Caccia Grossa, anche gli altri libri della serie: La rosa d’argento, Mare nero, Banditi, Onorata Sanità, Il ritorno dello Scorpione e Fuoco di Natale. Gli introiti delle vendite saranno devoluti al Piano Marco Valerio per il sostegno delle cure per le malattie pediatriche croniche e degenerative dei figli degli appartenenti alla Polizia di Stato.