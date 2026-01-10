Home

Il Commissario Straordinario Arcenni accoglie il nuovo Comandante del Reparto Carabinieri Parco

10 Gennaio 2026

Livorno 10 gennaio 2026 Il Commissario Straordinario Arcenni accoglie il nuovo Comandante del Reparto Carabinieri Parco

Il Commissario Straordinario dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Matteo Arcenni, dà il benvenuto al nuovo Comandante del Reparto Carabinieri Parco, Tenente Colonnello Davide Ciccarelli.

A seguito del collocamento in quiescenza del Tenente Colonnello Stefano Cipriani, avvenuto in data 6 dicembre 2025, dal 7 dicembre 2025 il comando del Reparto Carabinieri Parco Nazionale Arcipelago Toscano è stato affidato al Tenente Colonnello Davide Ciccarelli.

Il Ten. Col. Ciccarelli svolge attualmente l’incarico in regime di duplice responsabilità, mantenendo congiuntamente il comando del NIPAAF (Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale) di Pisa e garantendo continuità operativa e istituzionale nelle attività di tutela ambientale, vigilanza e presidio del territorio dell’Arcipelago Toscano.

Nella giornata di ieri, 8 gennaio, il Commissario Arcenni ha incontrato il nuovo Comandante presso la sede dell’Ente Parco di via Manzoni a Portoferraio, alla presenza del Direttore Burlando, della dott.ssa Pilato dell’Ufficio Legale del Parco e dell’ex Comandante, Ten. Col. Stefano Cipriani. L’incontro ha rappresentato un momento di conoscenza e confronto sulle attività di sorveglianza dell’Arcipelago Toscano, anche in vista dell’imminente approvazione congiunta del Piano Operativo Annuale 2026.

Il Piano, strumento strategico per il presidio del territorio, definisce le priorità operative e le modalità di intervento volte a garantire una vigilanza efficace, il controllo della corretta applicazione delle norme previste dal Piano del Parco, il contrasto agli illeciti ambientali e il supporto alle attività di ricerca scientifica e conservazione dell’area protetta.

Il Commissario Straordinario Arcenni esprime piena fiducia nel Tenente Colonnello Ciccarelli, certo che, grazie alla sua esperienza e professionalità, saprà assicurare la prosecuzione dell’efficace collaborazione tra il Reparto Carabinieri Parco e l’Ente, nel solco del lavoro svolto negli anni a tutela della legalità, dell’ambiente e dei delicati equilibri dell’area protetta. Rinnova infine il proprio ringraziamento all’Arma dei Carabinieri per l’impegno costante e il prezioso contributo quotidianamente offerto alla salvaguardia del patrimonio naturale dell’Arcipelago Toscano.