3 Dicembre 2024

Il Comune amplia la scuola volano di Corea

Livorno, 3 dicembre 2024 Il Comune amplia la scuola volano di Corea

La Giunta comunale, su proposta dell’Assessorato alle opere e ai lavori pubblici, ha approvato nei giorni scorsi una serie di interventi, fra i quali si segnalano l’ampliamento della scuola volano nel quartiere Corea

Ampliamento della scuola volano “Alexander Langer”

La scuola-volano “Alexander Langer” di via F.lli Gigli, entrata in funzione nel 2021, è stata voluta dall’Amministrazione comunale per ospitarvi temporaneamente classi scolastiche di istituti interessati da interventi di rifunzionalizzazione e adeguamento normativo, volti a migliorare il patrimonio scolastico esistente.

Fino al gennaio 2023 ha ospitato i bambini della scuola dell’infanzia “Menotti”, poi trasferita nel nuovo polo educativo “Serenella Frangilli” di via Coltellini.

In vista dei prossimi utilizzi della scuola volano, il progetto del Comune di Livorno prevede un ampliamento della struttura di oltre 300 mq, con nuovi locali e nuovi servizi che, incrementando il numero di aule a disposizione per la didattica, consentiranno una maggiore flessibilità di utilizzo.

Il nuovo blocco sarà realizzato sul retro della scuola, dove risulta un ampio spazio ben soleggiato che si affaccia verso nord e verso est sul parco Baden Powell.

L’attuale aula insegnanti sarà trasformata in ambiente di collegamento, tramite il quale sarà possibile giungere fino alla nuova porzione di edificio, quadrata, avente le stesse caratteristiche costruttive dell’edificio esistente, e cioè moduli prefabbricati con struttura in acciaio e pannelli in alluminio coibentato, nel pieno rispetto del massimo comfort per gli alunni da tutti i punti di vista (termico, acustico, illuminotecnico) e nella massima sicurezza sia in termini antisismici che antincendio.

Vi troveranno posto tre aule per la didattica da 45 mq ciascuna, la nuova aula insegnanti e due blocchi di servizi igienici comprendenti, ciascuno, un bagno accessibile da utenti con ridotta capacità motoria.

Sul lato nord della recinzione sarà realizzato un cancello carrabile per l’accesso dei mezzi per la manutenzione degli impianti e del giardino e un cancello pedonale per il collegamento dell’area esterna della scuola con il parco confinante, attualmente oggetto di progettazione per l’ampliamento con destinazione a parco attrezzato per lo sport all’aperto.

