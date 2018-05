Il Comune cerca due profili altamente specializzati

Le domande per la partecipazione entro la mezzanotte del 21 maggio 2018

Il Comune cerca due persone cui affidare incarichi di Alta Specializzazione

Dovranno ricoprire la carica di Tecnico/Esperto in Pianificazione territoriale , Urbanistica e GIS e la carica di Tecnico/Ingegnere Strutturista

Livorno, 8 maggio 2018 – Sono state pubblicate due procedure selettive pubbliche per l’assunzione a tempo determinato (ex art.110 c.1 D.Lgs. 267/2000) di due persone cui affidare incarichi di Alta Specializzazione.

Si tratta di un Tecnico/Esperto in Pianificazione territoriale , Urbanistica e GIS e di un Tecnico/Ingegnere Strutturista.

Gli interessati devono far pervenire entro e non oltre le ore 24 di lunedì 21 maggio 2018, la domanda in carta semplice, redatta preferibilmente secondo lo schema allegato all’avviso, con le seguenti modalità:

con consegna diretta all’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) dell’Ente presso il Palazzo Comunale Piano Terreno, Piazza del Municipio 1 – Livorno nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13; martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30;

tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) – intestata al candidato – al seguente indirizzo del Comune di Livorno: comune.livorno@postacert. toscana.it; come segue:

– con allegata scansione in formato PDF dell’originale del modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto dal candidato, con firma autografa, unitamente alla scansione dell’originale di un valido documento di riconoscimento e del curriculum vitae in formato PDF;

– con allegati, in formato PDF, il modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale unitamente al curriculum vitae.

Non saranno prese in considerazione domande inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate (tra cui mail non certificata).

Per ulteriori informazioni consultare la pagina Procedure selettive pubbliche a tempo determinato (ex art.110 d.lgs 267/200) nella sezione Concorsi e selezioni del sito del Comune di Livorno www.comune.livorno.it