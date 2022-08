Home

Il Comune cerca cinque rilevatori per il Censimento 2022, come fare domanda

11 Agosto 2022

Livorno, 10 agosto 2022

Nell’ambito delle operazioni del Censimento Permanente della Popolazione ed Abitazioni, anche quest’anno il Comune di Livorno effettuerà un mini-censimento che coinvolgerà circa 5.100 famiglie livornesi.

A tale scopo l’ufficio Statistica, costituitosi come Ufficio Comunale di Censimento (UCC), cerca di formare una graduatoria di 5 rilevatori da utilizzare per il Censimento 2022. La scadenza per la presentazione delle domande è: lunedì 22 agosto.

Per poter partecipare alla selezione occorre avere età non inferiore a 18 anni; essere in possesso del diploma di Scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente; saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), possedere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica) ed esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in particolare di effettuazione di interviste; essere cittadino italiano oppure essere cittadino di altro Stato appartenente all’Unione Europea oppure essere cittadino extracomunitario, salvo che ricorrano le condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 godere dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di nazionalità; non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione; idoneità fisica all’impiego.

Il periodo del censimento è compreso tra il 30 settembre e il 22 dicembre.

Dettagli della selezione:

formazione (obbligatoria) prevista secondo le circolari Istat

circa 90 famiglie per rilevatore

operazioni censuarie effettuate tramite tablet fornito da Istat (nessun questionario cartaceo)

compenso previsto: al momento non è facilmente quantificabile; una stima, suscettibile di modifiche, indica un compenso medio fra 1400 e 1600 euro LORDI

Le modalità di presentazione della domanda sono indicate al seguente link: http://mizar.comune.livorno. it/statistica/ncs/ avviso

allegato A – Domanda di partecipazione

allegato B – Curriculum vitae Per maggiori informazioni o dettagli non specificati nell’avviso, è possibile contattare l’ufficio Statistica al numero 0586 820233 (Persiani Alessandra)

