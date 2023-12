Il Comune cerca gestore per gli orti, il bando rivolto al terzo settore

Si pubblica in allegato un Avviso di manifestazione di interesse attraverso il quale il Comune di Livorno intende procedere all’affidamento in concessione della gestione di 247 appezzamenti ortivi ubicati a Livorno, loc. Salviano, in Via di Salviano n° 265 e di 52 appezzamenti ortivi ubicati in Via Bedarida agli Enti del Terzo Settore ex articolo 4 Dlgs. n. 117/2017, per il perseguimento degli obiettivi individuati dal progetto “Centomila Orti in Toscana”.

La concessione avrà la durata di anni 5 (cinque) a partire dalla data della stipula ed è rinnovabile per ulteriori 5 (cinque) anni.

La concessione è a titolo oneroso, nella misura di € 10,00 annui a singolo appezzamento, fino alla somma complessiva annua di € 2.990,00 (€ 10,00 * 299 orti).

I soggetti interessati potranno eseguire un sopralluogo preliminare presso il bene oggetto della concessione, con sottoscrizione di apposito verbale di attestazione di avvenuto sopralluogo per presa corretta, completa ed esatta visione del complesso di Orti Urbani.

Tale sopralluogo preliminare sarà effettuato previo appuntamento da concordare obbligatoriamente con l’Ufficio Gestione, Manutenzione e Valorizzazione del Patrimonio alla seguente e-mail manutenzioni@comune.livorno.it oppure al seguente numero telefonico 0586 820729.

Gli Enti del Terzo Settore interessati possono concorrere alla selezione sia singolarmente che costituendosi in raggruppamenti temporanei di scopo (ATS).

I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 2 febbraio 2024, a mezzo pec all’indirizzo comune.livorno@postacert.toscana.it, con indicazione del seguente oggetto: “Avviso pubblico per l’affidamento in regime di concessione di 247 appezzamenti ortivi ubicati a Livorno, loc. Salviano, in Via di Salviano 265 e di 52 appezzamenti ortivi ubicati a Livorno, Via Bedarida”

Per informazioni:

Ufficio Gestione Rette e Compartecipazioni

Tel. 0586/ 824160 – 824161 – 824163 – 824170

e-mail rettersa@comune.livorno.it