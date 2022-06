Il Comune cerca gestore per la spiaggia dei Tre Ponti, pubblicato il bando

Home

Aree pubbliche

4 Giugno 2022

Tre Ponti, pubblicato un avviso per l’affidamento in gestione

Scade il 15 giugno alle ore 13.00

Livorno, 4 giugno 2022

E’ pubblicato sul sito del Comune, con scadenza il 15 giugno alle ore 13.00, un avviso pubblico per l’affidamento in gestione di una serie di attività turistico-ricreative relative alla spiaggia dei “Tre Ponti”, nel rispetto delle peculiarità ambientali dei luoghi, finalizzate a migliorare le condizioni di accesso e valorizzarne la fruibilità, limitatamente alla stagione balneare 2022.

L’avviso completo è consultabile nella sezione Gare alla pagina Avvisi : (LINK scorciato https://bit.ly/3Ni8qiM )

L’affidamento, che il Comune svolge mediante confronto concorrenziale – nel rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità e trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione – riguarda nello specifico:

un’area di circa mq. 1120 (oggetto della concessione demaniale n. 43/2001, di cui il Comune di Livorno è titolare); individuata con tratteggio rosso nella planimetria allegata all’avviso.

Il valore a base di gara è pari ad € 3.374,00 corrispondente alla somma determinata prendendo a riferimento il canone minimo previsto per legge e la relativa imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio.

Gli interessati dovranno presentare, entro e non oltre le ore 13.00 di mercoledì 15 giugno 2022, un plico contenente tutta la documentazione, specificata nel bando.

Il procedimento si concluderà in favore del soggetto che avrà presentato l’offerta economica più alta; mediante massimo rialzo dell’importo posto a base di gara, con specifica indicazione anche della percentuale di rialzo.

L’aggiudicatario dovrà gestire direttamente le attività turistico-ricreative e garantire i seguenti servizi minimi indispensabili:

a) servizio di assistenza e salvataggio dei bagnanti, da garantire per tutta la durata della gestione, con installazione di nuova cartellonistica in cui indicare le modalità di svolgimento del servizio di salvamento;

b) disponibilità in loco delle attrezzature obbligatorie di salvataggio e di primo soccorso;

c) pulizia giornaliera e manuale dell’area demaniale

d) svolgimento di attività di noleggio di lettini e ombrelloni

e) adeguamento e applicazione delle prescrizioni vigenti e di quelle ulteriori che potranno essere eventualmente prescritte dalla legge, in materia di contenimento della diffusione del contagio da Coronavirus SARS COV-2

Per informazioni e per prendere visione dell’area scrivere a: turismo@comune.livorno.it

