29 Maggio 2025

Il Comune cerca giovani per costruire il futuro insieme: al via le candidature per la Consulta Giovanile

Livorno 28 maggio 2025 Il Comune cerca giovani per costruire il futuro insieme: al via le candidature per la Consulta Giovanile

Il Comune di Livorno ha pubblicato l’Avviso pubblico di manifestazione d’interesse per la presentazione delle candidature alla nuova Consulta Giovanile, uno spazio partecipativo e democratico in cui ragazze e ragazzi potranno avere voce attiva nella vita pubblica della città.

Qui il link diretto all’avviso: https://www.comune.livorno.it/ it/documenti_pubblici/avviso- pubblico-di-manifestazione-d- interesse-per-presentazione- candidature-a-membro-della- consulta-giovanile-del-comune- di-livorno

La Consulta Giovanile è un organismo consultivo permanente dell’Amministrazione Comunale, nato per promuovere il protagonismo giovanile, la cittadinanza attiva e il confronto con le istituzioni locali. Un luogo di incontro, dialogo e proposta per chi vuole contribuire in prima persona alla costruzione di una Livorno più vicina ai giovani.

Chi può candidarsi?

Tutti i giovani che, alla data di scadenza del bando (9 giugno 2025), abbiano i seguenti requisiti:

Età compresa tra i 16 e i 34 anni (non devono aver compiuto 35 anni);

Residenza o domicilio a Livorno, oppure legami significativi con il territorio (scolastici, lavorativi, familiari, sociali);

Non ricoprire incarichi politico-istituzionali né avere un rapporto lavorativo con il Comune;

Non avere condanne penali o procedimenti in corso;

Condividere e aderire ai principi dello Statuto della Consulta.

Come presentare la candidatura? Per candidarsi è sufficiente inviare entro il 9 giugno 2025 una mail a cred@comune.livorno.it con oggetto: “Presentazione candidature alla Consulta Giovanile del Comune di Livorno”

Alla mail devono essere allegati:

Modulo di candidatura compilato e firmato (allegato A dell’avviso);

Curriculum vitae;

Copia di un documento di identità;

Autocertificazione penale (assenza di condanne e procedimenti in corso).

Per i minorenni, la domanda dovrà essere compilata anche da un genitore o tutore legale.

Scadenza presentazione domande: 9 giugno 2025

Se hai idee, passione e voglia di metterti in gioco, questa è l’occasione per lasciare il segno. La Consulta Giovanile sarà il tuo spazio per proporre progetti, partecipare a decisioni e costruire politiche giovanili più giuste e inclusive. Per leggere l’avviso completo, scaricare il modulo di domanda e consultare lo Statuto della Consulta, visita il sito del Comune di Livorno o scrivi a cred@comune.livorno.it

