Il Comune cerca immobile da comprare con affaccio in piazza Garibaldi per politiche sociali
Livorno 14 aprile 2026 Il Comune cerca immobile da comprare con affaccio in piazza Garibaldi per politiche sociali
Si pubblica in allegato un avviso di manifestazione di interesse finalizzato all’alienazione al Comune di Livorno, di un immobile da destinare ad attività istituzionale dell’ente.
Il Comune di Livorno, infatti, intende procedere all’acquisto di un immobile da destinare ad attività istituzionale dell’Ente, ed in particolare, per la prosecuzione del progetto “Percorsi di rigenerazione sociale e culturale a Livorno” in Piazza Garibaldi.
Possono presentare la manifestazione di interesse le persone fisiche o giuridiche che:
- abbiano la disponibilità dell’immobile oggetto di manifestazione di interesse/proposta, a titolo di piena proprietà , e ne abbiano altresì il possesso. Qualora il soggetto interessato non abbia il possesso del bene, deve impegnarsi a riacquisirlo entro la data fissata per la stipula dell’eventuale contratto di compravendita; in caso contrario, il contratto non potrà essere stipulato;
- siano in possesso dei requisiti per l’affidamento dei contratti pubblici, ai sensi d egli artt. 94 e ss. D.Lgs. n. 36/2023.
Non sono ammesse manifestazioni di interesse per conto di soggetti terzi
I soggetti interessati dovranno far pervenire pervenire la propria domanda di adesione alla c.a. del Dirigente del Settore Gare, contratti e Patrimonio, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno venerdì 15 maggio 2026.
La manifestazione di interesse (redatta secondo il modulo allegato “A”) deve essere sottoscritta dalla persona fisica ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica titolare del diritto di proprietà sull’immobile proposto.
La manifestazione di interesse può essere sottoscritta con firma digitale o con firma autografa, in quest’ultimo caso accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto proponente.
Le istanze dovranno essere trasmesse via pec all’indirizzo comune.livorno@postacert.toscana.it oppure mediante consegna a mano o a mezzo servizio postale pubblico o agenzia di recapito autorizzata, al seguente indirizzo: Comune di Livorno, Ufficio
Informazioni e Relazioni con il Pubblico (piano terreno, Palazzo Civico, piazza del Municipio n. 1) che provvederà a registrare le domande in arrivo e a consegnarle al Settore competente.
La manifestazione di interesse dovrà essere inviata – nelle modalità sopra comunicate – all’attenzione del Dirigente del Settore Gare, contratti e Patrimonio ed indicando obbligatoriamente quale oggetto: “Manifestazione di interesse alla cessione al Comune di Livorno di un immobile da destinare a sede istituzionale dell’Ente”.
Eventuali informazioni in merito possono essere richieste esclusivamente mediante posta elettronica all’indirizzo: patrimonio@comune.livorno.it