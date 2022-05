Home

8 Maggio 2022

Il Comune cerca tre persone specializzate in materia di personale

Rinnovo del Nucleo di Valutazione, il Comune cerca 3 persone specializzate in materia di personale, organizzazione, programmazione e controllo delle P. A.

Avviso in rete civica con scadenza 26 maggio

Livorno, 8 maggio 2022

E’ pubblicato sulla rete civica l’avviso di procedura di selezione comparativa pubblica finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina del Nucleo di Valutazione del Comune di Livorno per il triennio 2022-2024.

Qui il link: https://www.comune.livorno.it/concorsoselezione/avviso-procedura-selezione-comparativa-pubblica-finalizzata-allacquisizione

Il Nucleo è un organo collegiale composto da 3 membri nominati dal Sindaco nel rispetto dell’equilibrio di genere, scelti tra soggetti dotati di elevata professionalità ed esperienza in materia di personale, organizzazione, programmazione e controllo

delle pubbliche amministrazioni, in particolare nel campo della valutazione del personale e delle strutture pubbliche.

Il Nucleo di Valutazione ha la finalità di monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione e della trasparenza, nonché di garantire la correttezza del processo di misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso.

Le sue funzioni comprendono tutte le attività indicate nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del Comune di Livorno (Delibere di Giunta Comunale n. 72 del 26/02/2014 e n. 17 del 23/01/2018), nonché ogni altra attività prevista dalla normativa vigente.

L’incarico di componente del Nucleo di Valutazione avrà durata triennale, rinnovabile per una sola volta e prevede un compenso per ogni anno del triennio di incarico .

Gli interessati, in possesso di tutti i requisiti specificati nell’avviso, dovranno far pervenire la domanda esclusivamente tramite PEC intestata al partecipante, all’indirizzo comune.livorno@postacert.toscana.it entro e non oltre le ore 23.29 del giorno giovedì 26 maggio 2022, specificando nell’oggetto: “Manifestazione di interesse per la nomina a componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Livorno”

Per informazioni:

Ufficio Programmazione, controllo di gestione e contabilità analitica dal lunedì al venerdì 9,00 – 13,00, martedì e giovedì dalle 15,30 – 17,30

Responsabile Ufficio dott.ssa Nicoletta Silvestri

tel: 0586-820537

email: nsilvestri@comune.livorno.it

Collaboratrice Silvia Vannini

tel. 0586-820114

email: svannini@comune.livorno.it

