Il Comune cerca un esperto in barriere architettoniche da nominare come membro della Commissione edilizia

Livorno, 16 novembre 2021

È stato pubblicato sul sito del Comune di Livorno un nuovo avviso di manifestazione di interesse volto ad individuare un esperto in barriere architettoniche che, dopo la nomina da parte del Consiglio Comunale, entrerà a far parte della Commissione Edilizia.

La Commissione Edilizia, infatti, è presieduta dal Dirigente dell’edilizia privata o da un suo delegato ed è composta dal Dirigente dell’edilizia privata o suo delegato in qualità di presidente, dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato, da 4 membri, nominati dal Consiglio Comunale scelti tra le persone di notoria competenza tecnica e artistica in materia edilizia ed urbanistica, iscritti agli albi dei professionisti abilitati alla progettazione e da scegliersi su terne di nominativi segnalate dagli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti industriali, dei geologi e degli agronomi-forestali e, appunto, da un esperto in barriere architettoniche, nominato dal Consiglio Comunale sulla base dei curricula presentati.

Gli interessati potranno inviare le proprie domande di partecipazione, redatte secondo il modulo allegato all’avviso stesso, entro e non oltre il giorno martedì 14 dicembre 2021 a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.livorno@postacert. toscana.it indirizzando il messaggio al Settore Edilizia Privata e Suap – Ufficio Coordinamento e gestione Sportello Unico Edilizia e scrivendo nell’oggetto “Candidatura a componente della Commissione Edilizia in qualità di esperto in barriere architettoniche”.

Il testo completo dell’avviso è scaricabile dalla sezione Gare alla pagina Avvisi