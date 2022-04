Home

5 Aprile 2022

Il Comune cerca un laureato per un tirocinio formativo da svolgersi presso il Settore “Ambiente e verde”

Livorno, 5 aprile 2022

Il Comune di Livorno Il Comune di Livorno, in collaborazione con Centro per l’impiego di Livorno (Agenzia regionale toscana per l’impiego – A.R.T.I.), ha attivato la procedura per un Tirocinio formativo non curriculare riservato a giovani laureati.

Per il tirocinante è previsto un rimborso spese pari a 500,00 euro mensili (al lordo delle ritenute).

Il bando scade venerdì 15 aprile e riguarda un tirocinio da svolgersi presso il dipartimento “Lavori pubblici e assetto del territorio, Settore Ambiente e verde”.

L’Ufficio Gestione e manutenzione dei parchi e del verde pubblico del Comune di Livorno utilizza nel quotidiano il Sistema informativo territoriale “SIT” su cui sono inserite tutte le aree a verde pubblico del territorio comunale.

A tali aree risultano affiancate informazioni di dettaglio in merito alla lorogeoreferenziazione e ad altre caratteristiche di contenuto.

Per ciascun area risultano inseriti i vari elementi costitutivi: prati, siepi, vialetti e giochi per bambini.

L’attività, oggetto del Tirocinio , consisterà nell’esecuzione di specifici sopralluoghi e rilievi delle aree di cui sopra; verificandone la corrispondenza dei contenuti già inseriti nel SIT attualizzandoli ed apportando tutte le necessarie modifiche ed elementi di novità non ancora presenti.

Il Tirocinio è rivolto a giovani laureati che alla data della firma del

progetto:

non abbiano ancora compiuto il 30° anno di età al momento dell’effettivo inizio del tirocinio

al momento dell’effettivo inizio del tirocinio abbiano conseguito la laurea da meno di 24 mesi rispetto alla data di avvio del tirocinio.

Il titolo di studio richiesto è la laurea di primo livello L21 : Classe delle Lauree in Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale.

In più è richiesta esperienza con laser scanner e GPS differenziale, conoscenza di software CAD, conoscenza di software per processare, modellare e gestire nuvole di punti 3D acquisite da laserscan, conoscenza di Geographic Resources Analysis Support System (geoprocessing, topologia e utilizzo database)

Sono esclusi coloro che abbiano già svolto tirocini formativi per lo stesso profilo professionale presso il Comune di Livorno o altri Comuni.

Inoltre, i tirocinanti non devono aver avuto nessun precedente rapporto di lavoro o incarico (prestazione di servizi) con il Comune di Livorno nei ventiquattro mesi precedenti l’attivazione del tirocinio.

È altresì incompatibile lo svolgimento contemporaneo di un tirocinio e del servizio civile per conto della Regione.

Il tirocinio ha la durata di 1 anno e si svolgerà nel periodo compreso tra il 2 MAGGIO 2022 ed il 30 APRILE 2023.

Il numero di ore minimo da svolgere per il tirocinio è concordato tra le parti interessate dal progetto formativo, in una misura non inferiore alla media di 25 ore settimanali.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre il giorno venerdì 15 aprile 2022

La domanda può essere presentata o trasmessa con le seguenti modalità:

a mezzo di raccomandata indirizzata al Comune di Livorno, P.zza Civica, n. 1.(Si precisa che non fa fede la data del timbro postale). Sull’esterno della busta dovrà essere riportata la dicitura: DOMANDA PER TIROCINIO FORMATIVO AMBIENTE E VERDE 2022

tramite un messaccio di posta elettronica certificata da inviare all’indirizzo PEC comune.livorno@postacert. toscana.it. Il messaggio dovrà essere indirizzato all’attenzione del dipartimento “Lavori pubblici e assetto del territorio, Settore Ambiente e verde” e dovrà avere come oggetto la dicitura DOMANDA PER TIROCINIO FORMATIVO AMBIENTE E VERDE 2022

La domanda di candidatura per l’adesione al progetto formativo deve essere redatta, a pena di irricevibilità della richiesta , utilizzando la modulistica in allegato all’avviso.

In allegato alla domanda dovrà essere trasmesso anche il curriculum formativo da redigere sempre sul modulo allegato all’avviso.

Le domande presentate oltre il termine di scadenza sopra indicato sono irricevibili, fatto salvo quanto previsto nel paragrafo delle disposizioni finali, dell’avviso stesso in allegato.

L’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale

www.comune.livorno.it nell’area tematica “Giovani”.

Per informazioni:



e- mail serviziocivile@comune.livorno. it



Paola Polidori tel. 0586 820071

Branchetti Patrizia tel. 0586 820283

