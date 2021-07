Home

Il Comune compra appartamenti da destinare ad alloggi ERP

Comune di Livorno

20 Luglio 2021

Il Comune di Livorno intende procedere all’acquisto di alloggi da destinare ad Edilizia Residenziale Pubblica

Le offerte dovranno essere inviate entro giovedì 29 luglio

Livorno, 20 luglio 2021– Il Comune di Livorno intende aderire all’iniziativa della Regione Toscana che mette a disposizione dei Comuni una disponibilità economica pari a complessivi 8 milioni di €, per l’acquisto da privati di alloggi da destinare ad edilizia residenziale pubblica in locazione a canone sociale, per incrementare il patrimonio di alloggi E.R.P esistente (Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 8896 del 14.05.2021, pubblicato sul B.U.R.T. n. 22 del03.06.2021).

È stato pubblicato, pertanto, sul sito istituzionale (www.comune.livorno.it), alla pagina Avvisi nella sezione Gare, un avviso finalizzato alla formazione di un elenco di proposte ammissibili da trasmettere alla Regione Toscana, per il tramite del Lode livornese, per l’approvazione della graduatoria regionale e l’eventuale assegnazione del finanziamento per l’acquisto di edifici o parti di essi, gestibili autonomamente senza gravami condominiali e, quindi, con autonomia funzionale relativamente all’uso delle parti comuni.

I proprietari, interessati ad aderire, dovranno presentare le proprie offerte entro e non oltre le ore 13 di giovedì 29 luglio 2021, in busta sigillata, controfirmata su tutti i lembi di chiusura, indirizzata al Comune di Livorno, Settore Società Partecipate e Patrimonio (Patrimonio) – Piazza del Municipio, 1 – 57123 Livorno, recante esternamente, oltre il nominativo del mittente, la seguente annotazione: “ CESSIONE DI IMMOBILE / IMMOBILI EX D.D.R.T. n. 8896/2021 ”.

La busta sigillata dovrà contenere la domanda di partecipazione (modello Allegato A), il prezzo e la documentazione tecnica (modello Allegato B)e potrà:

essere consegnata a mano all’U.R.P. – Ufficio Informazioni e Relazioni con il Pubblico piano terreno, Palazzo Civico, piazza del Municipio n. 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30 oppure

essere recapitata a mezzo servizio postale pubblico o agenzia di recapito autorizzata al seguente indirizzo: Comune di Livorno, Ufficio Informazioni e Relazioni con il Pubblico piazza del Municipio n. 1

L’apertura delle buste contenenti le offerte avverrà in seduta pubblica il giorno venerdì 30 luglio 2021, alle ore 10.00, presso il Palazzo Comunale, piazza del Municipio 1, piano Terreno, Ufficio Sportello Unico Attività Produttive, stanza n. 12.

Per informazioni

Ufficio Tecnico Patrimoniale o Ufficio Amministrazione del Patrimonio, via Marradi n. 118, piano 1°

telefono 0586 / 820916 – 820926 – 820442 – 820920

email eulivi@comune.livorno.it, ddisacco@comune.livorno.it, aantonelli@comune.livorno.it, s.pellegrino@comune.livorno.it

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa infine riferimento all’Avviso approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 8896 in data 14.05.2021, pubblicato sul B.U.R.T. n.22 del 03.06.2021