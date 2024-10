Home

1 Ottobre 2024

Livorno 1 ottobre 2024 – Il Comune di Collesalvetti organizza una giornata ecologica insieme a Mister Green

Guidati dall’eroe acchiappa rifiuti di Livorno – Francesco Stefanini alias Mister Green – il Comune di Collesalvetti e le associazioni del territorio si sono uniti per organizzare una giornata ecologica, che avrà lo scopo di ripulire dai rifiuti abbandonati Via Marginata e Via Dello Zannone a Collesalvetti.

L’appuntamento è fissato per Sabato 5 ottobre ore 8.00 con ritrovo al cimitero di Vicarello. L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini che vorranno con il loro contributo dare una mano per rendere l’ambiente più pulito e vivibile e sarà coordinata dalle pro loco di Collesalvetti, di Vicarello e di Nugola.

“Sono molto contento – commenta l’assessore all’ambiente Giovanni Biasci – di aver organizzato questa giornata. È un’occasione per dimostrare il nostro impegno verso l’ambiente e la nostra comunità.

L’evento mira a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di mantenere pulite le nostre aree verdi e a promuovere un senso di appartenenza e responsabilità nei confronti del posto dove viviamo. Insieme possiamo fare la differenza! Voglio ringraziare tutte le associazioni che hanno aderito fin da subito con grande entusiasmo e Mister Green, che da circa tre anni con la sua bici munita di carrello pulisce Livorno e i territori limitrofi dai rifiuti abbandonati.

Un impegno, anzi una missione, che occupa buona parte del suo tempo libero.”

Tutto il materiale raccolto sarà differenziato per tipologia e sarà trasportato

a cura della Rea spa, fornitore anche dei sacchi e delle attrezzature di cui verranno dotati i volontari per le attività di pulizia, presso i centri di raccolta comunali.

L’Amministrazione comunale invita quanti vogliano partecipare attivamente a questa iniziativa per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente naturale e al miglioramento del nostro spazio urbano.

Si consiglia di indossare abbigliamento comodo, munirsi di guanti e scarpe adatte all’attività all’aperto.

