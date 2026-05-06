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Cronaca

Il Comune di Livorno cerca coordinatore per un progetto finalizzato alla realizzazione di spazi multifunzionali dedicati agli adolescenti

Cronaca

6 Maggio 2026

Il Comune di Livorno cerca coordinatore per un progetto finalizzato alla realizzazione di spazi multifunzionali dedicati agli adolescenti

Livorno 6 maggio 2026 Il Comune di Livorno cerca coordinatore per un progetto finalizzato alla realizzazione di spazi multifunzionali dedicati agli adolescenti

Il settore Politiche sociali e sociosanitarie del Comune di Livorno ha pubblicato un avviso per il conferimento di un incarico di collaborazione individuale di lavoro autonomo ad un esperto per il ruolo di Coordinatore strategico-programmatico nell’ambito del progetto “DesTEENazione – Desideri in Azione”, finalizzato alla realizzazione di spazi multifunzionali dedicati agli adolescenti.

L’avviso è pubblicato su questo sito internet in Amministrazione trasparente > Bandi di concorso > Procedure comparative

La selezione avverrà per titoli e colloquio. È richiesta la laurea triennale afferente all’area umanistico-sociale o giuridico-economica, e una comprovata e documentata esperienza di almeno 24 mesi (anche non consecutivi) svolta nell’ultimo quinquennio in attività di coordinamento, gestione, programmazione o rendicontazione di servizi e progetti in campo sociale e sociosanitario, in particolare riguardanti i giovani.

Le domande dovranno pervenire tramite PEC indirizzata al Comune di Livorno, nelle modalità e con la documentazione indicata nell’avviso e nei relativi allegati, entro le ore 12 di giovedì 21 maggio.

Gli spazi multifunzionali dedicati agli adolescenti che l’Amministrazione comunale intende realizzare sono concepiti come luoghi di esperienza, crescita e partecipazione attiva. Offriranno servizi integrati orientati a promuovere l’autonomia personale dei giovani, la capacità di agire consapevolmente nei propri contesti di vita, la partecipazione sociale, l’inclusione e il contrasto alle situazioni di fragilità.

Il Coordinatore strategico-programmatico avrà un ruolo chiave nella pianificazione, gestione e monitoraggio delle attività progettuali, garantendo l’integrazione tra i diversi servizi coinvolti, il coordinamento degli stakeholder territoriali e il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma.

L’iniziativa si inserisce nel quadro del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021–2027, approvato con Decreto 69/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con i successivi decreti direttoriali 266/2025 e 285/2025.

L’incarico è finanziato nell’ambito delle risorse dei Fondi europei FSE+ e FESR.

Per le informazioni dettagliate sulle modalità di compilazione e presentazione delle domande, sui requisiti, sulle modalità di selezione e valutazione, sulle caratteristiche dell’incarico e sui compensi previsti, fare riferimento all’Avviso con i relativi allegati.

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare il settore Politiche Sociali e Sociosanitarie del Comune di Livorno tel. 0586 824196 mail: gmanetti@comune.livorno.it