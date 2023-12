Home

13 Dicembre 2023

Livorno, 13 dicembre 2023 – Il Comune di Livorno cerca due bibliotecari, come partecipare al concorso

C’è tempo da domani 14 dicembre fino al 12 gennaio 2024 per partecipare al concorso per esami per l’eventuale assunzione a tempo pieno e indeterminato di due bibliotecari al Comune di Livorno, area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione – C.C.N.L. “Funzioni Locali .

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito internet del Comune di Livorno al seguente indirizzo:

https://www.comune.livorno.it/concorsoselezione/procedura-selettiva-pubblica-esami-leventuale-assunzione-tempo-pieno-5

E’ necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

• Laurea specialistica della classe 5/S – Archivistica e biblioteconomia (D.M. 509/99);

• Laurea magistrale della classe LM-5 – Archivistica e biblioteconomia (D.M. 270/04);

• Diploma di laurea in conservazione dei beni culturali ad indirizzo archivistico librario;

• Diploma di laurea per operatore dei beni culturali ad indirizzo beni librari;

• Diploma di laurea in lettere con indirizzo biblioteconomico.

Sono consentite anche altre lauree, (vecchio ordinamento, magistrale, specialistica o triennale) rispetto a quelle sopraindicate purché al loro conseguimento abbia fatto seguito la frequenza con profitto di almeno una delle seguenti categorie di corsi, con durata minima di un anno:

• diploma di archivistica, paleografia e diplomatica rilasciato dalle scuole istituite presso gli Archivi di Stato;

• diploma della scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell’Università La Sapienza di Roma;

• diploma di specializzazione in beni archivistici e librari;

• dottorato di ricerca o master universitario di I o II livello in materie attinenti alla biblioteconomia ed ai beni librari;

• attestato di qualifica professionale di bibliotecario rilasciato da Enti regionali o riconosciuti;

• Scuola Vaticana di Biblioteconomia.

