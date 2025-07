Home

Il Comune di Livorno cerca partner del Terzo Settore per progetti educativi nelle scuole

9 Luglio 2025

Livorno 9 luglio 2025

Aperta la manifestazione d’interesse per laboratori didattici contro la dispersione scolastica, finanziati con

fondi europei FSE+

Livorno, 8 luglio 2025 – È pubblicato sul sito del Comune un avviso pubblico finalizzato all’individuazione di Enti del Terzo Settore per la realizzazione di laboratori educativi nelle scuole del territorio nell’ambito dei Progetti Educativi Zonali (P.E.Z.) per l’anno scolastico 2025/2026.

Link all’avviso completo: https://www.comune.livorno.it/ it/documenti_pubblici/avviso- di-manifestazione-di- interesse-pez

L’iniziativa, finanziata con i fondi europei FSE+ del programma regionale 2021-2027, per il quale il Comune ha presentato una richiesta di finanziamento di oltre 240mila euro, prevede la realizzazione di percorsi laboratoriali rivolti a studenti di ogni ordine e grado, dalla scuola primaria alle superiori. Un investimento significativo che punta a creare una scuola più inclusiva e capace di rispondere alle diverse esigenze educative del territorio.

Le attività previste si concentreranno su quattro assi principali: il sostegno agli alunni con disabilità, l’integrazione per studenti di origine straniera, il contrasto al disagio sociale e comportamentale e l’orientamento scolastico.

Per ogni ora di laboratorio effettivamente realizzata, gli enti partecipanti riceveranno un contributo di 47 euro, secondo quanto previsto dalle normative europee e regionali.

Possono partecipare associazioni, cooperative e organizzazioni no profit iscritte al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Le organizzazioni interessate possono presentare la propria candidatura come singoli soggetti o in forma associata. Per essere ammessi alla procedura di coprogettazione i soggetti, oltre a soddisfare i requisiti di ordine generale e idoneità professionale (indicati all’art.9 dell’Avviso), dovranno presentare proposte progettuali che garantiscano:

Rispetto dei vincoli riportati all’art.5 c.3 (DDRT 8654/2025)

Pertinenza rispetto ai contenuti e agli obiettivi definiti nel progetto presentato alla Regione e allegato parte integrante dell’avviso (allegato C).

Una commissione valuterà le proposte al termine della coprogettazione con la possibilità per i soggetti selezionati di costituire associazioni temporanee di scopo per la realizzazione concreta dei progetti.

Le manifestazioni di interesse, a pena di esclusione, dovranno pervenire all’Ufficio sistemi scolastici integrati, Cred, Ciaf, politiche giovanili, pari opportunità e tutela dei diritti entro e non oltre le ore 9.00 del giorno lunedì 28 luglio 2025 tramite mail all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.livorno@postacert. toscana.it.

