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Cronaca

Il Comune di Livorno ha firmato il Patto educativo di comunità con l’Istituto Comprensivo Micheli-Bolognesi e altri partner del territorio.

Cronaca

19 Marzo 2026

Il Comune di Livorno ha firmato il Patto educativo di comunità con l’Istituto Comprensivo Micheli-Bolognesi e altri partner del territorio.

Livorno, 19 marzo 2026 Il Comune di Livorno ha firmato il Patto educativo di comunità con l’Istituto Comprensivo Micheli-Bolognesi e altri partner del territorio.

L’evento si è tenuto nel pomeriggio di oggi alla Scuola Campana in via Stenone, alla presenza del sindaco Luca Salvetti, della vicesindaca Libera Camici, della dirigente del Cred Silvia Bartoli, della dirigente dell’Istituto Comprensivo Micheli-Bolognesi Cecilia Semplici, dei soggetti del territorio coinvolti appartenenti a istituzioni, realtà del terzo settore e associazioni cittadine, oltre ai giovani studenti.

Il Patto nasce dalla convinzione che la scuola pubblica possa essere motore di rigenerazione culturale, sociale e urbana. Al centro del progetto c’è il quartiere Shangai, che diventa laboratorio vivo di partecipazione: bambini, bambine, ragazzi, ragazze, famiglie, istituzioni e tessuto associativo per trasformare gli spazi pubblici in luoghi di comunità.

L’idea guida è quella di mettere in relazione memoria e futuro: valorizzare le radici del quartiere attraverso iniziative culturali, artistiche e ambientali, con lo sguardo rivolto all’innovazione e alla sostenibilità. Tra le attività previste: cinema all’aperto, laboratori di street art e teatro, un museo diffuso della memoria, eventi gastronomici legati alla tradizione livornese, orti urbani e progetti di educazione ambientale, serate musicali con giovani artisti del territorio.

Insieme al Comune e alla Dirigente del Comprensivo Micheli-Bolognesi, Cecilia Semplici, hanno sottoscritto il Patto la Diocesi di Livorno, Casalp – Azienda per la Casa, Consiglio di Zona 1, Comunità di Sant’Egidio, CESDI, Caritas, Comitato organizzatore Palio Marinaro, Sezione nautica Labrone, Sezione nautica Pontino S.Marco, Arci Livorno, SVS Livorno, Associazione La solidarietà, Linc Societa’ Cooperativa Sociale, Associazione malati Alzheimer Livorno, San Benedetto Cooperativa sociale onlus”, CE.I.S. – Livorno.

“In questo quartiere si sa creare la comunità – ha detto il Sindaco prima della firma del Patto – e quando sono stato incaricato dagli elettori di fare il Sindaco il primo luogo dove mi sono recato in veste di primo cittadino è stato il quartiere di Shangai, perché c’erano situazioni da risolvere.

Da quel momento è iniziato un percorso che continua ancora oggi e che ha trasformato il rione, in meglio naturalmente. Ma per migliorare ancora servono, non solo le risorse del Comune, ma l’aiuto di tutti comprese le scuole e le idee ed i suggerimenti di ognuno di voi, studenti compresi”.

“E’ una grande opportunità la scuola che si trasforma nel motore di un’alleanza territoriale – ha aggiunto la Vicesindaca – coinvolgendo partner del territorio per costruire una responsabilità condivisa che accompagni i bambini e le bambine, ragazze e ragazzi, nel processo educativo e di crescita.

Una comunità, che insieme , accresce l’offerta formativa e le opportunità di attività extrascolastiche. Un’alleanza orizzontale, che ci collochi tutti sullo stesso piano, lavorando insieme per perseguire obiettivi sfidanti mettendo al centro i più giovani.

Ringrazio tutti coloro che hanno firmato il patto e gli uffici comunali del Cred e dei Servizi Sociali che hanno fornito un importante contributo alla scuola per la stesura del patto”.

Il Comune di Livorno ha firmato il Patto educativo di comunità con l’Istituto Comprensivo Micheli-Bolognesi e altri partner del territorio.