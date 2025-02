Il Comune di Livorno presente al CO2PACMAN, progetto che affronta le sfide del cambiamento climatico e promuove uno sviluppo sostenibile

Home

11 Febbraio 2025

Il Comune di Livorno sarà presente al CO2 PACMAN 3rd Rooting Lab Isola d’Elba, progetto che si propone di fornire un supporto attivo alle isole del Mediterraneo nel loro percorso verso la sostenibilità ambientale, guidandole verso la neutralità climatica.

L’assessora all’Urbanistica Silvia Viviani, infatti, parteciperà alla giornata conclusiva, in programma a Firenze il 13 febbraio dove, durante la tavola rotonda dedicata alle soluzioni che gli enti locali stanno mettendo in opera per rispondere alle sfide climatiche, illustrerà le attività del Comune di Livorno in materia di transizione ecologica e solidale.

Inquadrandosi nell’ampio contesto degli sforzi dell’Unione Europea, il progetto CO2PACMAN affronta le sfide del cambiamento climatico e promuove uno sviluppo sostenibile.

La collaborazione internazionale diventa essenziale per raggiungere gli obiettivi prefissati e affrontare le sfide globali del cambiamento climatico.

Con un approccio integrato, il partenariato mira a tradurre la transizione climatica da un concetto teorico ad una realtà tangibile, coinvolgendo attivamente istituzioni accademiche, enti pubblici, organizzazioni senza scopo di lucro, imprese e cittadini.

