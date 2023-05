Home

Il Comune di Livorno rende omaggio alla Croce Rossa e all’Europa, Gazebo e del Palazzo Comunale illuminati

7 Maggio 2023

Livorno 7 maggio 2023 – Il Comune di Livorno rende omaggio alla Croce Rossa e all’Europa, Gazebo e del Palazzo Comunale illuminati

Come ogni anno, l’8 maggio ricorre la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, celebrata in occasione dell’anniversario della nascita del suo fondatore, lo svizzero Henri Dunant.

Per rendere omaggio all’organizzazione di volontariato il Comune di Livorno la sera del 7 maggio illuminerà di rosso il Gazebo della Terrazza Mascagni.

Inoltre, in occasione della Giornata dell’Europa che si svolge il 9 maggio, data che segna l’anniversario della storica dichiarazione in cui l’allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman espose l’idea di una nuova forma di collaborazione politica in Europa, nelle sere dell’8 e del 9 maggio il Palazzo Comunale sarà illuminato di blu.

