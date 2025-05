Home

Il Comune di Livorno ri-lancia “Energeticamente”: la campagna educativa green per le scuole sui temi del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale

20 Maggio 2025

Livorno 20 maggio 2025 Il Comune di Livorno ri-lancia “Energeticamente”: la campagna educativa green per le scuole sui temi del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale

Si chiama “EnergeticaMente” la campagna di sensibilizzazione ambientale promossa dall’ufficio Politiche Energetiche ed Energy Management del Comune di Livorno, arrivata alla sua II edizione. Rivolta ai bambini dai 5 ai 9 anni, l’iniziativa coinvolgerà 9 classi di 7 istituti scolastici della città con laboratori esperienziali in programma tra aprile e giugno.

L’attività, completamente gratuita per l’Amministrazione, è stata possibile grazie all’adesione al progetto nazionale “Italia in Classe A”, promosso da GSE, ENEA e Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il primo laboratorio si è svolto il 28 aprile presso la scuola primaria statale Fattori, segnando l’avvio concreto del percorso educativo “GSE incontra le scuole” condotto da formatrici specializzate di Canalescuola Coop. Soc. Onlus.

Di seguito le altre scuole coinvolte:

• scuola dell’infanzia statale “Antonio Benci” 5 R e 3A

• scuola dell’infanzia statale “Santa Barbara” (D’Azeglio) 4

• scuola primaria statale “Dal Borro” 1A

• scuola primaria statale “Giovanni Fattori” 2A e 2B

• scuola primaria statale “Pietro Thouar” 2C

• scuola primaria statale “Raffaello Lambruschini” 1D e 2A

Il progetto mira a sensibilizzare i più piccoli sui temi del risparmio energetico, delle fonti rinnovabili e dello sviluppo sostenibile attraverso attività pratiche e coinvolgenti: dalla riproduzione di una casetta in legno isolata con diversi materiali termici, alla produzione di carta riciclata per la pittura. Ai partecipanti vengono distribuiti gadget sostenibili, tra cui borracce personalizzate e giochi ad energia solare, per rafforzare il messaggio educativo anche fuori dall’aula.

“EnergeticaMente” si inserisce nel più ampio percorso di transizione energetica e sostenibilità ambientale intrapreso dal Comune di Livorno, in linea con l’Agenda 2030, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC).

Tra le recenti iniziative dell’Amministrazione, infatti, vi è la pubblicazione della manifestazione di interesse per raccogliere adesioni finalizzate alla costituzione in città di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) Labronica e Solidale.

Per maggiori informazioni sulla CER, è possibile consultare la pagina dedicata: https://comune.livorno.it/cer

Con “EnergeticaMente” e le nuove iniziative messe in campo, il Comune di Livorno conferma il proprio impegno per un futuro più verde e consapevole, investendo nell’educazione ambientale e nel coinvolgimento attivo della cittadinanza fin dalla giovane età.