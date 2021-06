Home

Il Comune di Rosignano cerca 4 tirocinanti per un’indagine di Customer Sotisfaction

26 Giugno 2021

Livorno 26 giugno 2021

Il Comune di Rosignano, in sinergia con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pisa, è alla ricerca di 4 tirocinanti per un’indagine di Customer Sotisfaction.

Il concetto di soddisfazione del cliente è strettamente collegato alle aspettative esplicite e latenti del cliente/utente e alla percezione della qualità del prodotto/servizio.

Rilevare la Customer Satisfaction per un ente pubblico, significa quindi attivare un orientamento verso l’utente e un orientamento verso il miglioramento della qualità dei propri servizi. In ambito pubblico, perciò, più che di Customer Satisfaction si parla di “Citizen Satisfaction”, cioè della soddisfazione del cittadino inteso non soltanto come cliente o utente di un determinato servizio, ma come destinatario attivo delle politiche pubbliche.

Rilevare la Citizen Satisfaction consentirà all’amministrazione di rafforzare la relazione e l’ascolto dei cittadini e soprattutto di riprogettare le politiche pubbliche e l’erogazione dei servizi sulla base dei bisogni reali dei destinatari di tali attività.

Il progetto prevede il coinvolgimento di 4 studenti del corso di laurea in Diritto dell’Impresa, del Lavoro e delle Pubbliche Amministrazioni dell’Università di Pisa che, in stretta relazione con le figure specializzate interne al Comune di Rosignano Marittimo, porteranno avanti, tramite un progetto di tirocinio, la raccolta dati e l’elaborazione dei risultati del progetto, che infine, a marzo 2022, saranno presentati, come da “Piano della Performance 2021-2023”, alla Giunta Comunale e agli attori che hanno collaborato alla realizzazione..

Il tirocinio prevederà un impegno degli studenti di 250 ore complessive per la durata di circa 5 mesi da svolgersi nel periodo settembre 2021 – marzo 2022.

Gli studenti interessati possono mandare la domanda per svolgere il tirocinio preferibilmente entro il 6 agosto 2021.

