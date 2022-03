Home

Il Comune di San Vincenzo assume due operai giardinieri

22 Marzo 2022

Online l’avviso di selezione pubblica, c’è tempo fino al 30 marzo

San Vincenzo, 21 marzo 2022 – È online a partire da oggi, lunedì 21 marzo, un avviso di selezione pubblica del Comune di San Vincenzo per l’assunzione a tempo determinato di 2 lavoratori con profilo professionale di operaio giardiniere. L’assunzione sarà a tempo determinato, dal 1 giugno al 31 agosto, per 36 ore settimanali, proprio per far fronte a particolari esigenze del periodo estivo dovute alla cura del verde pubblico.

Gli interventi a cui saranno chiamati riguarderanno infatti lo sfalcio dell’erba nei parchi e nelle aiuole pubbliche, la potatura di siepi e arbusti, la manutenzione dei parchi pubblici e quant’altro collegato a questo tipo di mansioni.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 30 marzo 2022 online, a mezzo pec o tramite raccomandata. Per consultare il bando, i requisiti, i criteri per la formazione della graduatoria e le modalità di svolgimento delle prove cliccare sul link che segue https://bit.ly/3CVNKZA.

