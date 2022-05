Home

Cronaca

Il Comune dialoga con l’universo giovanile, il1° giugno l’incontro

Cronaca

31 Maggio 2022

Il Comune dialoga con l’universo giovanile, il1° giugno l’incontro

Al via il dialogo tra il Comune di Livorno e le realtà dell’universo giovanile

L’incontro mercoledì 1 giugno alle ore 15 al Cisternino di Città

Livorno, 31 maggio 2022

Mercoledì 1 giugno, alle ore 15, al Cisternino di Città (largo del Cisternino 13) si terrà un incontro tra l’Amministrazione comunale e le realtà di aggregazione giovanile del territorio. Per il Comune saranno presenti il sindaco Luca Salvetti e la vicesindaca Libera Camici.

La riunione, che mira ad avviare un dialogo proficuo e costante per iniziare a pensare, inventare e realizzare azioni concrete per i giovani, sarà anche l’occasione per rilanciare il Tavolo per le Politiche giovanili, uno strumento che l’Amministrazione ha già attivato da un po’ di tempo.

“Saremmo contenti – afferma la vicesindaca Libera Camici – di poter riuscire a coinvolgere in questo percorso tutte quelle realtà di aggregazione giovanile, tra cui le Associazioni , i collettivi ed i gruppi informali attivi sul territorio e impegnate nella costruzione di spazi, eventi, ed opportunità per i pari”.

Il confronto ha avuto un prologo tra aprile e maggio quando molte realtà dell’universo giovanile sono state coinvolte nel percorso di partecipazione decentrata “PartecipaLi”, contribuendo in modo significativo alle riflessioni interne al progetto ed esprimendo la necessità di una maggiore apertura degli organismi politici e amministrativi all’ascolto di coloro che, quotidianamente, cercano di costruire nella nostra città un contesto inclusivo per i giovani del territorio.

Proprio nell’ambito di questo percorso è nata l’idea di un questionario da sottoporre ai ragazzi livornesi, i cui risultati, assieme ad uno stretto dialogo, potrebbero costituire un punto di partenza per azioni future.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin