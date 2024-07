Home

16 Luglio 2024

Il Comune inaugura due parchi giochi con aree inclusive

Livorno, 16 luglio 2024 – Il Comune inaugura due parchi giochi con aree inclusive

Come si legge dal comunicato del Comune di Livorno, ieri pomeriggio state inaugurate ieri pomeriggio due nuove aree giochi inclusive.

Queste aree giochi sono nel parco di Quercianella e nel parco “Fattori” di via Tiberio Scali.

Entrambi gli interventi sono stati curati dall’ufficio Progettazione e Qualificazione spazi pubblici del Comune di Livorno.

La progettazione delle diverse aree giochi è stata guidata dalla volontà di accentuare e stimolare l’aspetto ludico e aggregativo delle attività, tramite l’utilizzo di attrezzature che possono essere condivise da più bambini e che possono essere utilizzate in modi differenti e non ripetitivi, con soluzioni di gioco diverse per consentire ai bambini di mettersi alla prova in maniera graduale, con strutture innovative adatte a più fasce di età, con l’utilizzo di colori e immagini che stimolino la fantasia nel rispetto del paesaggio esistente.

I lavori di rinnovamento del parco di Quercianella fanno parte di un appalto da 59mila euro che ha già portato alla ricostruzione dell’area giochi di via Masini precedentemente incendiata dai vandali; del ponte tibetano all’Acquario anch’esso danneggiato dai vandali; al ripristino dell’area sul retro di piazza Attias.

Parco di Quercianella:

Quello di Quercianella è un parco pubblico aperto, con una superficie totale di quasi 300 mq. confinante con la ferrovia. Vi si accede sia da via Pascoli che da via Puccini. I giochi presenti, vetusti e in stato di abbandono, erano costituiti da; un’altalena doppia, una torre con scivolo e un gioco a molla.

L’intervento proposto ha visto la sostituzione delle strutture con nuovi giochi in legno, caratterizzati da colori tenui e compatibili con lo spazio circostante per creare un’area giochi fruibile e inclusiva nel rispetto sia delle necessità che delle normative.

La nuova pavimentazione antitrauma in gomma complanare certificata UNI è stata posta in modo da creare un’unica area giochi accessibile, che si sviluppa attorno alle due aiuole e al pino marittimo.

Parco Fattori

Analoghi criteri hanno portato alla realizzazione della nuova area giochi di via Tiberio Scali, nel parco “Fattori”, di fronte all’omonima scuola primaria.

All’interno del parco pubblico, recintato, con una superficie totale di 2mila mq caratterizzati dalla presenza di vialetti pedonali e alberature sparse, erano presenti una torre con scivolo, un gioco a molla e un’altalena, tutte strutture vetuste e da sostituire.

Dopo i tracciamenti e le operazioni di scavo, si è provveduto ad installare una nuova altalena doppia; un gioco complesso con torre e scivolo, un’altalena a cesto inclusiva ed altri giochi tra cui una palestra esagonale, utilizzabile anche da adolescenti. Anche per questa area giochi la pavimentazione antitrauma è stata realizzata con mattonelle in gomma complanari che evitano ostacoli e dislivelli.

I lavori al parco Fattori fanno parte di un altro appalto da 163mila euro. Questo appalto prevede interventi nei parchi di via Silvestro Lega e via Torino(tutti prossimi alla conclusione):

nuovi canestri e una rete da pallavolo nel parco di via Silvestro Lega–via Urano Sarti;

nel parco di via Torino una nuova area giochi inclusiva ed un piccolo circuito per bici MTB e nel parco di via Costanza con una nuova area giochi e fitness.

