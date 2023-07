Home

30 Luglio 2023

Livorno 30 luglio 2023 – Il Comune incontra al Wonder la Rete degli Ambasciatori Livornesi nel Mondo

Giovedì 3 agosto il Comune di Livorno incontrerà la Rete degli Ambasciatori Livornesi nel Mondo (REALM).

A ricevere i cittadini che lavorano o studiano fuori Livorno sarà l’assessore al Lavoro e allo Sviluppo Economico Gianfranco Simoncini che incoraggerà gli ambasciatori presenti a suggerire idee innovative per la città partendo dal racconto della loro esperienza.

“La Rete degli Ambasciatori Livornesi nel Mondo si sta sviluppando e consolidando sempre più – ha dichiarato l’assessore Simoncini – e incontri come quello del 3 agosto operano in questa direzione”.

L’appuntamento si terrà al Wonder (scali del Monte Pio, 7) locale di prossima apertura promosso dalla Cooperativa Le Livornine, una delle startup sostenute da Livornine2030, a partire dalle 18 anche se l’incontro entrerà nel vivo alle ore 18.30 per poi terminare alle 20.30.

L’incontro offrirà, quindi, anche l’occasione di sostenere l’attività della Cooperativa, nata con l’obiettivo di far diventare il Wonder (un bar, un ristorante, ma non solo) un centro di aggregazione e di innovazione sociale, accessibile in ogni suo angolo e dove a lavorare siano persone con disabilità e in situazione di fragilità.

La Rete degli Ambasciatori Livornesi nel Mondo (REALM) è un’iniziativa promossa dal Comune di Livorno, nell’ambito del progetto Livornine2030, per riconoscere e valorizzare le esperienze e le competenze dei cittadini livornesi che si trovano a lavorare o a studiare fuori dalla città. La REALM intende coinvolgere anche tutti coloro che amano Livorno e vogliono promuoverne lo sviluppo socio-economico e l’immagine nel mondo.

Per chi fosse interessato è possibile registrarsi su EventBrite al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-rete-degli-ambasciatori-livornesi-nel-mondo-realm-incontro-estivo-686491503567

Trenta i posti disponibili.

