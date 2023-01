Il Comune parte civile nei confronti dei reati commessi da un dipendente

Home

30 Gennaio 2023

Livorno 30 gennaio 2023 – L’Amministrazione Comunale parte civile nel procedimento nei confronti di un dipendente per reati compiuti dal 2013 al 2018

Livorno, 30 gennaio 2023 – L’Amministrazione Comunale si costituisce parte civile in seguito al rinvio a giudizio e all’apertura di un dibattimento nei confronti di un dipendente comunale che secondo l’accusa negli anni 2013-2018 si sarebbe appropriato indebitamente di somme di denaro di proprietà del Comune di Livorno violando i doveri attinenti la sua funzione.

Il rinvio a giudizio del dipendente comunale è stato disposto per i reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio e per reato continuato.

Il Comune di Livorno si costituisce, come da prassi, parte civile e sarà rappresentato e difeso dagli avvocati del Settore Avvocatura del Comune stesso.

