5 Agosto 2024

Livorno 5 agosto 2024 – Il Comune piange la scomparsa di Duccio Filippi, Lenzi: Un Faro della Cultura

Lutto a Livorno per la scomparsa di Duccio Filippi, storico dirigente del Settore cultura del Comune, noto soprattutto per la sua dedizione e passione per il sistema bibliotecario cittadino. Filippi, figura di spicco nel panorama culturale livornese, è stato ricordato con profonda commozione e rispetto dalle autorità locali e da chi lo ha conosciuto.

L’assessore alla Cultura, Simone Lenzi, ha espresso il suo cordoglio con parole cariche di emozione: “La scomparsa di Duccio Filippi mi addolora profondamente. Avevo di lui profonda stima e ammirazione. Più volte, in questi anni, sono ricorso al suo consiglio. Sento forte il debito di riconoscenza verso un uomo colto e intelligentissimo, dai modi squisiti, che ha operato sempre e con pertinacia per il bene pubblico”.

Anche Giovanni Cerini, l’attuale dirigente del Settore Attività culturali e Musei del Comune, ha voluto rendere omaggio a Filippi, ricordando il suo inestimabile contributo al sistema bibliotecario e alla promozione culturale di Livorno. “Chi lo ha conosciuto – dichiara commosso Cerini – ricorderà lo spirito di servizio, l’entusiasmo, la cultura, la lungimiranza. Ha reso grande il nostro sistema bibliotecario, ha posto le basi per un nuovo modo di fare promozione culturale. Ho imparato tantissimo da lui. Ci mancherà”.

Duccio Filippi è stato un vero e proprio pilastro della cultura a Livorno. La sua visione e il suo instancabile lavoro hanno trasformato il sistema bibliotecario cittadino, rendendolo un modello di eccellenza e innovazione. Filippi credeva fermamente nel potere della cultura di arricchire la comunità e ha lavorato incessantemente per promuovere iniziative e progetti che avvicinassero i cittadini al sapere e alla bellezza della conoscenza.

Il funerale di Duccio Filippi si terrà domani alle 16.00 presso la chiesa di Coteto. La città si prepara a dare l’ultimo saluto a un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di Livorno e nella sua storia culturale.

In questo momento di dolore, la comunità livornese si stringe attorno alla famiglia di Duccio Filippi, ricordando con affetto e gratitudine tutto ciò che ha fatto per la città. La sua eredità culturale continuerà a vivere attraverso le biblioteche e le iniziative che ha tanto amato e sostenuto.