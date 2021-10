Home

Il Comune proroga al 31 dicembre il rapporto di lavoro per 9 agenti della Municipale

23 Ottobre 2021

Il Comune proroga al 31 dicembre il rapporto di lavoro per 9 agenti della Municipale

Livorno 23 ottobre 2021

L’Amministrazione comunale ha deciso di prorogare a tutto il 2021 il rapporto di lavoro di 9 agenti della Polizia Municipale, già assunti a tempo determinato per il periodo giugno-ottobre 2021.

La proroga è stata disposta dall’Amministrazione comunale anche in considerazione del D.L 105/2021 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, con cui è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario. Il permanere della situazione d’emergenza vede infatti gli operatori della Polizia locale livornese ancora impegnati in svariati servizi sul territorio al fine di garantire il rispetto delle norme fondamentali emanate per il contenimento del diffondersi dell’epidemia.

“L’Amministrazione – dichiara l’assessora comunale al bilancio e al personale Viola Ferroni – una volta valutata la fattibilità tecnico-economica del rinnovo, ha scelto con convinzione di prorogare le assunzioni a tempo determinato. Nel frattempo viene portata avanti la procedura di concorso per formare una nostra graduatoria in grado di superare strutturalmente le carenze di organico. È questa l’occasione per mettere nuovamente in evidenza l’importanza del lavoro svolto sul territorio dalla Polizia Municipale, importante presidio a tutela della sicurezza dei cittadini. Buon proseguimento di servizio nella nostra Città”.

