Il Comune pubblica manifestazione di interesse per il campo di calcio Alfredo Pitto
Livorno 9 maggio 2026 Il Comune pubblica manifestazione di interesse per il campo di calcio Alfredo Pitto
E’ stato pubblicato sul sito del Comune, sezione Amministrazione trasparente, l’ Avviso di manifestazione di interesse per la raccolta di proposte progettuali finalizzate alla rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento e successiva gestione del campo di calcio “Alfredo Pitto”.
Qui il link diretto: Avviso di manifestazione di interesse per la raccolta di proposte progettuali finalizzate alla rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento e successiva gestione del campo di calcio “Alfredo Pitto” | Amministrazione trasparente
Le proposte dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma START entro il termine perentorio delle ore 10.00 del giorno 15 giugno 2026.
Per informazioni Ufficio Sport e Impianti Sportivi:
Tel. 0586-820221
mail concessionisportive@comune.livorno.it