30 Dicembre 2025

Il Comune pubblica tre avvisi per la gestione di palestre in orario extra scolastico

Livorno, 30 dicembre 2025 Il Comune pubblica tre avvisi per la gestione di palestre in orario extra scolastico

L’Ufficio Sport e Impanti Sportivi del Comune di Livorno ha pubblicato tre avvisi di manifestazione di interesse per l’affidamento in gestione di altrettante palestre scolastiche in orario extra-scolastico.

Si tratta nello specifico dei seguenti impianti (Avvisi completi in link):

“Follati” – via Dino Provenzal 37 (https://www.comune.livorno. it/it/documenti_pubblici/ 1000651)

Del Chicca” – via Dudley 3 (https://www.comune.livorno. it/it/documenti_pubblici/ 1000650)

“Lambruschini” – via Pasquale Villari 8 (https://www.comune.livorno. it/it/documenti_pubblici/ 1000649)

Le manifestazioni di interesse, a pena di esclusione, dovranno pervenire all’Ufficio Archivio e Protocollo del Comune di Livorno, sito in Piazza del Municipio 1, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 28 febbraio 2026.

Informazioni dettagliate sulle modalità di compilazione e di presentazione delle domande, sui requisiti, sulle modalità di svolgimento del servizio e sui criteri di selezione delle proposte, sono reperibili sugli avvisi pubblici.

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro i 7 giorni antecedenti la data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte all’indirizzo mail concessionisportive@comune. livorno.it.

I bandi sono rivolti alle società e associazioni sportive dilettantistiche regolarmente iscritte al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (R.A.S.D.). L’utilizzo dovrà essere finalizzato alla promozione delle discipline sportive attraverso un progetto a carattere sociale e inclusivo, rivolto in particolare ai giovani, per favorire la pratica sportiva e contrastare l’abbandono scolastico; agli adulti e agli anziani, per incentivare l’attività motoria e il benessere psicofisico e infine alle persone con disabilità o in situazioni di disagio, per sostenere percorsi di recupero e inclusione.

L’utilizzo della palestra potrà avvenire esclusivamente al di fuori dell’orario scolastico, ovvero dal lunedì al sabato dalle ore 17.00 alle ore 23.00, la domenica dalle ore 08.00 alle ore 23.00.