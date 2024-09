Home

25 Settembre 2024

Il congresso del 21 al Goldoni diventa un gioco da tavolo. Cosa sarebbe successo se… Gioca la storia

Livorno 25 settembre 2024 – Il congresso del 21 al Goldoni diventa un gioco da tavolo. Cosa sarebbe successo se… Gioca la storia

Giocare la storia. “Livorno 1921: la Rivoluzione a Congresso”, sabato 28 settembre , c/o Archivio di Stato di Livorno, ore 14.30

“Cosa sarebbe successo se…?” Per quanti si sono mai posti questa domanda, la Ludic History si pone come una meravigliosa risposta. Indagine storica immersiva e al contempo lucida analisi razionale, questo settore delle scienze storiche si propone di “prendere il gioco sul serio; e la #storia con allegria”: un modo per evocare i meccanismi dietro agli eventi, e per ridare spazio a tutte le possibili alternative.

Strade differenti che si sposano bene con il tema delle Giornate Europee del #patrimonio 2024 (“Patrimonio in cammino”, 28-29 settembre 2024), scelto per offrire l’opportunità di esplorare secondo molteplici prospettive l’evoluzione della nostra cultura.

In questa prospettiva, in collaborazione con il Comune di #livorno, il Museo della Città e ISTORECO Livorno, l’Archivio di Stato di Livorno il 28 settembre 2024 ospiterà la presentazione del gioco da tavolo “Livorno 1921: la Rivoluzione a Congresso”.

Il boardgame, curato da Ludo Labo per un progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e coordinato dal Game Science Research Center e dalla Scuola IMT Alti Studi Lucca, nasce da un lavoro di squadra tra storici e game designer: Mirco Carrattieri, storico e responsabile scientifico di Liberation Route Italia, Glauco Babini e Andrea Ligabue, game designer di Ludo Labo, ideatori e organizzatori di Play – Festival del Gioco.

Sarà l’occasione per provare in prima persona la storia che si fa gioco in connessione ad un evento – l’infuocato XVII Congresso Socialista Italiano – di importanza nazionale, e al contempo strettamente legato alla nostra città.

Per rendere l’esperienza ancora più completa, nel corso della mattinata sarà possibile visitare l’ottocentesco Teatro Goldoni, definito all’epoca fra i più mirabili teatri d’Italia, e luogo in cui, tra il 15 e il 21 gennaio 1921, si riunirono materialmente i congressisti.

Ore 10.00 VISITA AL TEATRO GOLDONI

Teatro Goldoni. Via E. Meyer 57 – Livorno

Prenotazione obbligatoria entro il 25 settembre 2024 (as-li@cultura.gov.it, tel. 0586/897776).

In caso di elevato numero di partecipanti, si formeranno due gruppi con orari sfasati.

Ore 14.30 PRESENTAZIONE E PROVA DEL GIOCO

Sede sussidiaria dell’Archivio di Stato di Livorno (Ex Convento Domenicani), Via Forte San Pietro 7 – Livorno

Programma

Ore 14.30 – Saluti istituzionali

Ore 15.00 – Presentazione del boardgame

Partecipano:

Glauco Babini, autore del gioco

Ennio Bilancini, direttore del Game Science Research Center

Mirco Carrattieri, autore del gioco

Giovanni Brunetti, storico ISTORECO

Modera:

Roberto Di Meglio, autore di giochi

Ore 16.30 – Sessione del gioco aperta a tutti

Per informazioni: as-li@cultura.gov.it

