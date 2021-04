Home

1 Aprile 2021

Il Coni conferma Giannone alla guida dello sport della nostra provincia

Livorno 1 aprile 2021

Conferma per il prossimo quadriennio olimpico per Giovanni Giannone alla guida del CONI della provincia di Livorno, un impegno molto delicato in un momento di grande difficoltà per lo sport a seguito del perdurare della pandemia.

La nomina, dell’imprenditore livornese, è arrivata al termine delle elezioni dei vari Consigli Nazionali e dei Comitati Regionali delle federazioni, discipline associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite e della successiva elezione del nuovo presidente regionale del Coni, Simone Cardullo, Presidente della Federbasket Toscana, che va a prendere il posto di Salvatore Sanzo che ha guidato il Coni Toscano per due mandati.

Per Giannone una conferma grazie alla sua immensa conoscenza e competenza delle varie discipline ed al lavoro svolto a favore dello sport ed alla sua costante azione sul territorio provinciale, sia sul fonte sportivo che istituzionale con le ottime iniziative portate avanti con varie Amministrazioni locali per una sempre maggiore diffusione dello sport come valore aggiunto per una socializzazione, una integrazione, una conoscenza dei valori e soprattutto la volontà di fare conoscere lo sport non solo per i suoi importanti aspetti sportivi ma anche per il ruolo che esso può rivestire in moltissimi ambiti soprattutto in questo momento di pandemia che ha portato tantissimi ragazzi a dovere abbandonare lo sport.

Una ripartenza dove lo sport può dare il suo contributo sociale e di rilancio di un turismo sportivo sui nostri bellissimi territori della nostra fantastica provincia.

