Il Coni consegnerà le benemerenze sportive, i premiati

10 Gennaio 2023

Livorno 11 gennaio 2023

Si svolgerà lunedì 16 alle ore 17,00 presso la Sala del Consiglio Comunale di Livorno la Giornata Olimpica organizzata dal CONI per la consegna delle benemerenze sportive.

Questo anno, denso di grandi risultati sportivi su tutta la nostra provincia, sarà incentrato sulle benemerente ai dirigenti sportivi e alle Società, vero motore del movimento sportivo e ai giovani con ben 45 under 14 che hanno preso parte alle finali del Trofeo CONI , manifestazione leader del movimento sportivo italiano.

Alla presenza delle massime autorità istituzionali e sportive, riceveranno:

la stella d’oro

al Centro Atletica Piombino,

la stella d’argento

al Circolo Giovanile Costa Etrusca,

la stella di bronzo a:

Lolini; presidente del Basket Golfo Piombino, a Alessandro Tanzini, arbitro di Piombino, al Canoa Club di Livorno, al Rugby Cecina, alla Nuoto Piombino, mentre le palme verranno consegnate al maestro di tennis Roberto Catalucci e a tecnico Armando Mansani oltre medaglie di bronzo per meriti sportivi agli atleti Joao Bussotti, Giuseppe Giudicelli, Simone Iannattoni e Alessia Niotta.

“Sarà l’occasione per rendere merito ai tanti dirigenti e Società che giornalmente, in silenzio, senza le prime pagine svolgono una intensa attività a favore dello sport- afferma Giannone-, in una provincia che giornalmente riesce a stupirci sempre di più grazie ai grandi risultati sportivi.

Ma sarà l’occasione per dare lustro ai nostri giovani che hanno saputo mettersi in evidenza alle finali del Trofeo CONI, massima manifestazione a livello sportivo per tutte le discipline sportive. Non momento di grandi soddisfazioni ma anche un momento che preoccupa tutti i dirigenti a seguito della riforma dello sport, un passaggio epocale che dovrà essere affrontato con la massima attenzione. Vincolo sportivo e lavoro sportivo sono i due cardini della riforma che deve far trovare preparati tutto il nostro mondo sportivo. Intanto godiamoci queste massime onorificenze per i nostri tanti alfieri”

