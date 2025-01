Home

Il Consiglio di zona 5 apre uno spazio di ascolto per i cittadini

15 Gennaio 2025

Il Consiglio di zona 5 apre uno spazio di ascolto per i cittadini

Livorno 15 gennaio 2025

Il Consiglio di Zona 5 apre uno spazio dedicato all’ascolto e incontro con i residenti che abbiano necessità di porre questioni relative ai quartieri della nostra zona, che ricordiamo essere :

Antignano, Ardenza, Castellaccio, La Rosa e Montenero.

Il Consiglio riceverà tutti i martedì dispari nella fascia oraria 17.00-18.30 presso il Centro sociale Gallinari in Via della Salute, 13 ad Antignano.

Per una migliore organizzazione degli incontri è consigliabile inviare precedentemente un’email a consigliozona5@comune.livorno.it per anticipare il tema dell’incontro e per allegare eventuali informazioni, foto o dati utili.