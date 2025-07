Home

Il Consultorio non va in vacanza", ai Bagni Fiume di Livorno una giornata dedicata ai giovani

21 Luglio 2025

Il Consultorio non va in vacanza", ai Bagni Fiume di Livorno una giornata dedicata ai giovani

Livorno 21 luglio 2025

Si terrà giovedì 24 luglio, dalle 15 alle 18 allo stabilimento balneare “Bagni Fiume” (Viale Italia, 94), l’iniziativa “Il Consultorio non va in vacanza” organizzata dal personale del Consultorio Giovani di Livorno.

“L’evento – spiega Rosa Maranto, responsabile delle Attività Consultoriali dell’Azienda USL Toscana nord ovest – nasce con l’obiettivo di far conoscere i servizi dedicati ai giovani offerti dal consultorio e di rafforzare il legame tra i professionisti e il territorio, in un contesto informale e accogliente.

Durante il pomeriggio, l’ équipe del Consultorio Giovani sarà a disposizione per illustrare le attività e i supporti offerti, promuovendo uno spazio di ascolto, informazione e dialogo rivolto in particolare ad adolescenti e giovani adulti”.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito dell’impegno dell’Unità Funzionale Consultoriale di Livorno per garantire continuità e accessibilità ai servizi anche nei mesi estivi.

Con l’occasione ricordiamo che i Consultori Giovani sono dedicati, in modo specifico e in giorni e orario pomeridiano esclusivi, alla fascia di età 13-25 anni.

Nei Consultori Giovani è possibile essere ascoltati, ricevere informazioni, chiarimenti, consulenze e prestazioni sanitarie su tutte le tematiche consultoriali, con particolare riguardo al benessere psicologico e alla vita sessuale, affettiva, relazionale.

L’accesso è libero e gratuito, senza necessità di richiesta medica, da soli, in coppia o in gruppo. I giovani minori di 18 anni possono recarsi ai Consultori Giovani non accompagnati dai genitori.

È garantita l’accoglienza e una prima consulenza da parte di un’équipe, formata da ostetrica, ginecologo, psicologo, assistente sociale, con competenze specifiche sui bisogni di salute degli adolescenti e dei giovani adulti.

Le altre prestazioni sono effettuate se possibile nello stesso giorno, altrimenti vengono programmate. L’accoglienza telefonica viene svolta nelle ore di apertura al pubblico compatibilmente con le attività in corso.

