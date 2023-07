Home

31 Luglio 2023

Livorno 31 luglio 2023 – Il Coordinamento Rifiuti zero Livorno segnala Aamps anche a Magistratura e forze dell’ordine

“Chi si prende la responsabilità in caso di incidente?

L’impianto a fine maggio non aveva presentato neanche il piano di gestione degli incidenti, oltre a numerosi altri documenti fondamentali per garantire la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori.

Possibile che adesso sia tutto a posto?

In caso contrario, rispetto della normativa a parte (che le autorità competenti sono chiamate a verificare), è politicamente e moralmente accettabile che Comune e Regione si disinteressino di tutelare al 100% la sicurezza della comunità e del territorio, voltandosi dall’altra parte mentre l’azienda vuole riattivare l’impianto?”

Questo il testo della segnalazione inviato a: Regione Toscana; Comune di Livorno;Procura della Repubblica di Livorno; Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze; Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Livorno; Comando Carabinieri per la Tutela ambientale; Questura di Livorno; Prefettura di Livorno; Direzione Generale ARPAT

Oggetto: segnalazione riguardante gravi criticità relative all’impianto di incenerimento Aamps di Livorno.

Con riferimento al verbale della conferenza dei servizi regionale del 31 maggio scorso (allegato n. 1), siamo a segnalare una serie impressionante di gravi criticità ivi riportate riguardanti l’impianto di incenerimento di Aamps s.p.a.

Nel suddetto verbale viene riportato, tra l’altro, che:

1 – non risulta consegnata “una valutazione integrata dell’inquinamento” prodotto dall’impianto;

2- “mancano le procedure per il controllo radiometrico”, obbligatorie per legge, quindi non sembra esserci nessun controllo della presenza di eventuale materiale radioattivo tra i rifiuti trattati;

3- non risulta consegnata la documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni e disposizioni previste dalla normativa ambientale;

4 – non è stato depositato il piano di emergenza interno, da consegnare alla Prefettura;

5 – non risultano trasmesse le informazioni sull’approvvigionamento idrico e sul piano di gestione delle acque meteoriche contaminate e non contaminate;

6 – non risulta consegnato il piano di gestione in caso di incidenti;

7 – secondo il parere ASA, non risulta trasmesso un progetto di gestione delle acque adeguato alle norme di riferimento;

8 – secondo Arpat “occorre evidenziare che oltre ad una difettosa combustione, le fasi di arresto e riavvio del processo termico, danno luogo a transitori, con un aumento, oltre che delle concentrazioni di monossido di carbonio, anche di altre specie chimiche”;

9 – l’inceneritore non rispetta, da almeno 4 anni, l’indice di efficienza energetica (R1) necessario per essere qualificato come impianto di recupero energetico anziché come semplice impianto di smaltimento, quindi da 4 anni l’inceneritore non avrebbe potuto ricevere il quantitativo di rifiuti consentito in presenza della qualifica R1.

Chiediamo agli enti ed organi di controllo in indirizzo di valutare la necessità di esercitare la massima sorveglianza sull’attività dell’impianto di incenerimento di Aampss.p.a. e sui procedimenti amministrativi in cui risulta coinvolto, considerando l’opportunità di effettuare accertamenti su eventuali illeciti, individuando i responsabili.

Il Coordinamento provinciale Rifiuti-Zero Livorno https://www.facebook.com/rifiutizerolivorno

Aderiscono al Coordinamento:

WWF Livorno

Associazione Vivi San Jacopo

Tonerlab s.n.c.

ONLUS Per Madre Terra

Circolo Legambiente Costa Etrusca

Comitato Rifiuti-zero Cecina

Comitato Aria pulita Quartieri Nord

Associazione La Repubblica dei Villani

Resistere! Azione civica

Comitato Collesalviamo l’Ambiente

Associazione Vivi Centro Livorno

Centro Riuso e riciclo di Livorno

Comitato Vivi la Venezia

Associazione Eco Mondo ONLUS

Top Recycling s.r.l.

Associazione Opera Santa Caterina

Associazione Vedette per l’Ambiente

Progetto Sole

Associazione Crea Lab

A.G. Multiservice

ANPANA Livorno ONLUS

Centro macrobiotico La Coccinella

Associazione Italia-Nicaragua Livorno

Comitato No Discarica a Limoncino

Associazione Labronicon Factory

Associazione Microcrediamoci

Lipu sezione di Livorno

Lipu Riserva naturale Lago di Santa Luce

Gruppo Acchiapparifiuti

Associazione Terra Maestra

Comitato Borgo Mediceo

Mamme NO inceneritore Livorno