14 Agosto 2023

14 Agosto 2023

Il cordoglio del Sindaco Salvetti per la scomparsa di Samuel Zarrugh

Livorno, 14 agosto 2023 – Il cordoglio del Sindaco Salvetti per la scomparsa di Samuel Zarrugh

Il cordoglio del Sindaco Luca Salvetti a nome dell’Amministrazione comunale e della città per l’improvvisa scomparsa di Samuel Zarrugh, per molti anni in passato presidente della Comunità Ebraica Livornese . “

Era un uomo di cultura, di alta levatura morale e di profonda cortesia che mancherà alla nostra città “ evidenzia il Sindaco.

Noto commerciante, Zarrugh viveva a Livorno dal 1967 dove era giunto dopo la cacciata degli ebrei dalla Libia ed aveva ricoperto ruoli importanti sia nella Comunità Ebraica che nella comunità cittadina

