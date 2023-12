Home

Cronaca

Il cordoglio della Municipale per la scomparsa di Valter Parigi, collega in pensione

Cronaca

12 Dicembre 2023

Il cordoglio della Municipale per la scomparsa di Valter Parigi, collega in pensione

Livorno 12 dicembre 2023 – Il cordoglio della Municipale per la scomparsa di Valter Parigi, collega in pensione

La Polizia Municipale annuncia che ieri ci ha lasciato il collega in pensione Valter Parigi, 73 anni.

Entrato a far parte del Corpo dei Vigili Urbani nel 1972, aveva prestato per molti anni servizio sulla strada come “Vigile di quartiere” alle Circoscrizioni 4 e 3.

Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte dei colleghi in servizio e in congedo.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin