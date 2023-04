Home

Il cordoglio della Polizia Municipale per la scomparsa di Romano Piccinotti

Cronaca

12 Aprile 2023

Livorno, 12 aprile 2023 – Il cordoglio della Polizia Municipale per la scomparsa di Romano Piccinotti

Il Corpo della della Polizia Municipale esprime il proprio cordoglio alla famiglia per la scomparsa del collega in pensione Romano Piccinotti, classe 1938.

Entrato nei Vigili Urbani nel 1963, aveva prestato per molti anni servizio sulla strada come “Vigile di quartiere” alla Circoscrizione 3 e poi all’ufficio Incidenti. Con la grande passione per la caccia, era considerato “un vero collega ed un amico” all’interno del Corpo di Polizia Municipale.

