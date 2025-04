Home

Il cordoglio della presidente Scarpellini per la scomparsa di Papa Francesco

21 Aprile 2025

Livorno 21 aprile 2025

“Certa di rappresentare la commozione di tutta la comunità provinciale, mi unisco al ricordo di un pontefice che ha fatto dell’amore verso gli ultimi la cifra del suo pontificato”

La presidente della Provincia, Sandra Scarpellini, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco Bergoglio.

“Certa di rappresentare la commozione di tutta la comunità provinciale, mi unisco al dolore che in queste ore arriva da tutto il mondo, per la morte di un pontefice che ha fatto dell’amore verso gli ultimi la cifra del suo pontificato.

Nei suoi innumerevoli appelli alla pace, così come nell’ultimo messaggio in occasione della Pasqua, ha sempre messo al centro l’importanza della difesa della vita contro le guerre che devastano interi popoli.

In questo momento triste, vorrei ricordare con affetto le parole che Francesco riservò alle Province, durante l’udienza riservata nella Sala Clementina, con l’esortazione a presidiare la cura della Casa Comune e a porre il servizio per i nostri territori come una delle questioni centrali della nostra missione di governo”.