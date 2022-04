Home

Il cordoglio dell’Amministrazione comunale per la scomparsa di Gino Baldi

6 Aprile 2022

Livorno, 6 aprile 2022

L’Amministrazione comunale esprime cordoglio per la scomparsa di Gino Baldi, morto ieri a 72 anni, dopo una lunga malattia.

Storico direttore della CNA di Livorno per più di trent’anni e figura di spicco del mondo produttivo e dell’associazionismo livornese, Gino Baldi è stato membro di numerosi consigli di amministrazione di enti tra i quali Ater, Spil e Interporto Vespucci (vicepresidente). Dopo il pensionamento, fino a quando la malattia glielo ha consentito, è stato anche presidente di Lions Club Livorno Host.

“Personalmente – dichiara il sindaco Luca Salvetti – ho condiviso con Gino Baldi un momento molto entusiasmante negli anni ’90 – primi 2000, quando, grazie al suo ruolo in CNA ha proposto e realizzato alcuni progetti innovativi per la città, dando un contributo importante al suo sviluppo. Ho avuto occasione, come giornalista, in un rapporto di grande amicizia e stima, di raccontare tutto questo alla nostra città. Porgo le mie sentite condoglianze alla famiglia a nome dell’Amministrazione e della “.

